Британская разведка указала направление, на котором РФ планирует крупное наступление в Донецкой области
Российские оккупаты пытаются совершить оперативный прорыв в районе Угледара и Павловки, чтобы начать большое наступление на севере Донбасса
Об этом сообщает минобороны Британии в twitter.
Британская разведка обращает внимание, что район Павловки и Угледара в южно-центральной части Донецкой области стал ареной интенсивных боевых действий в последние две недели, хотя мало территории перешло из рук в руки.
Украина и Россия сосредоточили вблизи этих населенных пунктов значительные силы, причем российская пехота понесла большие потери.
"Вблизи Угледара и Павловки продолжаются ожесточенные бои, отчасти потому, что Россия считает, что они могут стать стартовой точкой для будущего крупного наступления на север, чтобы захватить остальную часть контролируемой Украиной Донецкой области. Однако РФ вряд ли удастся сконцентрировать достаточно качественных сил для совершения оперативного прорыва", - пришли к выводу в британской разведке.
- 22 ноября военный эксперт Роман Свитан назвал Павловку Донецкой области хорошим плацдармом для уничтожения войск РФ.
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