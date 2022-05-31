Британская разведка указала на следующую цель РФ в случае захвата Северодонецка
В случае захвата Северодонецка российские оккупанты будут пытаться взять под контроль Краматорск и трассу Днепр - Донецк
Об этом сообщает Минобороны Британии в twitter .
"Политическая цель России оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей. Чтобы достичь этого, РФ нужно будет достичь сложных оперативных целей за пределами Северодонецка, включая ключевой город Краматорск и трассу М-04, соединяющую Днепр и Донецк", - заявили в британской разведке.
Там также констатировали, что захват Лимана поддерживает оперативные усилия РФ, которые сосредоточены на окружении Северодонецка и создании "котла" для украинских сил в Луганской области.
"В этом районе продолжаются сильные обстрелы, а в окрестностях Северодонецка идут уличные бои.
Части российской южной группировки возглавляют самую успешную ось в этом секторе, при поддержке центральной группировки сил, атакующей с севера. Прогресс был медленным, но достижения удерживаются", - отметили британцы.
В то же время, они отметили, что пути поставки, вероятно, остаются под контролем Украины. Разведчики подчеркивают, что Россия добилась больших локальных успехов, чем раньше в кампании, сконцентрировав силы и обстрелы на относительно небольшой территории. А это заставляет Россию рисковать в других местах на оккупированной территории.
- 30 мая в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты закрепляются в окрестностях Северодонецка и в Лимане , а также проводит перегруппировку для дальнейшего наступления на Славянск.
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