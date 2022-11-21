Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .

Британская разведка обращает внимание, что за последние семь дней продолжаются интенсивные артиллерийские перестрелки вокруг Сватового в Луганской области. Как и на других участках фронта, российские войска продолжают отдавать предпочтение строительству оборонительных позиций и почти наверняка частично укомплектованы плохо обученными мобилизованными.

Благодаря тому, что юго-западная линия фронта России теперь легче оборонять вдоль левого берега Днепра, Сватово, вероятно, является более уязвимым оперативным флангом российских войск.

"Россияне, скорее всего, будут рассматривать сохранение контроля над Сватовым как политический приоритет. Однако командиры сталкиваются с военными реалиями поддержки надежной обороны, а также пытаются обеспечить ресурсами наступательные операции южнее Донецка. Как оборонительная, так и наступательная способность России продолжают страдать от острой нехватки боеприпасов" и квалифицированного персонала", - пришли к выводу в разведке Британии.

12 ноября американское издание The New York Times спрогнозировало, что после увольнения Херсона ВСУ могут продолжить наступление в направлении Мелитополя в Запорожской области и Сватового в Луганской области.

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