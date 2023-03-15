Об этом пишет минобороны Британии в twitter .

Британская военная разведка обращает внимание, что с начала вторжения России в Украину российские государственные служащие и работники подвергаются все более строгим ограничениям на выезд за границу. Некоторых чиновников, вероятно, лишила паспорта ФСБ.

Все с более жесткими ограничениями сталкиваются и сотрудники центральных органов власти. В частности, кремлевским чиновникам запрещены все международные туристические поездки.

Подобные мероприятия происходят еще с советских времен. А ограничения на поездки были ужесточены после оккупации РФ Крыма в 2014 году.

"Вероятно, такие шаги направлены на то, чтобы предотвратить побег или дезертирство чиновников, которые все больше недовольны. Вполне реально, что по мере усиления изоляции РФ от мира, ограничения на поездки будут усилены для все большего количества работников государственного сектора", - пришли к выводу в разведке Британии.