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Британская разведка указала на признаки милитаризации образования в РФ

29 января, 2023 воскресенье
09:29
война с Россией

Внедрение обязательной военной подготовки в российских школах и вузах свидетельствует о дальнейшей милитаризации РФ

Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .

Британская разведка обращает внимание, что в последние недели министерство образования России предоставило более подробную информацию о внедрении начальной военной подготовки в программу средней школы.

Курс основ безопасности жизнедеятельности будет включать в себя обучение работе с автоматами и ручными гранатами, использованию средств индивидуальной защиты и боевые упражнения. Уроки станут обязательными с 1 сентября 2023 года. Кроме того, в декабре 2022 года министерство науки и высшего образования анонсировало программу основ военной подготовки для студентов высших учебных заведений.

"Эти инициативы подчеркивают все более милитаризованную атмосферу в России во время войны, а также подражание традициям Советского Союза - подобное обучение было обязательным в школах до 1993 года", - подытожили в разведке Британии.

  • 13 ноября 2022 года британская разведка пришла к выводу, что в России возвращают в школы военную обучение, чтобы улучшить качество призывников , мобилизованных и патриотизма.

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Россия
образование
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