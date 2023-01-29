Британская разведка указала на признаки милитаризации образования в РФ
Внедрение обязательной военной подготовки в российских школах и вузах свидетельствует о дальнейшей милитаризации РФ
Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .
Британская разведка обращает внимание, что в последние недели министерство образования России предоставило более подробную информацию о внедрении начальной военной подготовки в программу средней школы.
Курс основ безопасности жизнедеятельности будет включать в себя обучение работе с автоматами и ручными гранатами, использованию средств индивидуальной защиты и боевые упражнения. Уроки станут обязательными с 1 сентября 2023 года. Кроме того, в декабре 2022 года министерство науки и высшего образования анонсировало программу основ военной подготовки для студентов высших учебных заведений.
"Эти инициативы подчеркивают все более милитаризованную атмосферу в России во время войны, а также подражание традициям Советского Союза - подобное обучение было обязательным в школах до 1993 года", - подытожили в разведке Британии.
- 13 ноября 2022 года британская разведка пришла к выводу, что в России возвращают в школы военную обучение, чтобы улучшить качество призывников , мобилизованных и патриотизма.
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