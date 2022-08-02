Британская разведка указала на новую неудачу черноморского флота РФ
В британской разведке считают отмену парада ко Дню ВМФ России в оккупированном Севастополе свидетельством слабости черноморского флота
Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .
По мнению британской разведки, информация об ударе по штабу черноморского флота России в Севастополе в день военно-морского флота РФ является новой неудачей ЧМФ в полномасштабной войне против Украины, в ходе которой россияне потеряли крейсер "Москва" в апреле 2022 года.
"После сообщений об отмененных парадах маловероятно, что черноморский флот сможет организовывать громкие публичные мероприятия в условиях военного времени", - считают в британской разведке.
Россияне утверждают, что 31 июля штаб черноморского флота в Севастополе атаковал украинский беспилотник. В ВМС Украины назвали эту информацию фейком.
- 31 июля в Севастополе отменили все праздничные мероприятия ко Дню военно-морского флота РФ из-за взрыва возле его штаба в оккупированном городе.
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