Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .

По мнению британской разведки, информация об ударе по штабу черноморского флота России в Севастополе в день военно-морского флота РФ является новой неудачей ЧМФ в полномасштабной войне против Украины, в ходе которой россияне потеряли крейсер "Москва" в апреле 2022 года.

"После сообщений об отмененных парадах маловероятно, что черноморский флот сможет организовывать громкие публичные мероприятия в условиях военного времени", - считают в британской разведке.

Россияне утверждают, что 31 июля штаб черноморского флота в Севастополе атаковал украинский беспилотник. В ВМС Украины назвали эту информацию фейком.

31 июля в Севастополе отменили все праздничные мероприятия ко Дню военно-морского флота РФ из-за взрыва возле его штаба в оккупированном городе.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb