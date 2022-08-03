Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .

Британская разведка обращает внимание, что в результате украинского удара по российскому поезду с боеприпасами в Херсонской области очень маловероятно, что железнодорожное сообщение между Херсоном и Крымом останется в рабочем состоянии. Российские силы, вероятно, отремонтируют железнодорожные пути в течение нескольких дней, но они будут оставаться уязвимым.

Также говорится, что Россия недавно развернула паромную переправу вместо поврежденного Антоновского моста через Днепр и заверила, что она предназначена для гражданского использования. Однако британцы убеждены, что российские военные почти наверняка будут использовать ее для перемещения войск и материально-технического обеспечения.

"Вполне вероятно, что мы будем наблюдать увеличение количества гражданских, которые будут пытаться бежать из Херсона и его окрестностей, поскольку боевые действия продолжаются и дефицит продовольствия ухудшается. Это создаст давление на транспортные узлы и маршруты, что, вероятно, приведет к внедрению мер контроля движения", - пришли к выводу в британской разведке.

31 июля Вооруженные силы Украины ракетами HIMARS уничтожили железнодорожный эшелон из более 40 вагонов, прибывший из Крыма с живой силой, техникой и боеприпасами на железнодорожную станцию Бриловка Херсонской области.

1 августа британская разведка сообщила, что Россия вынуждена перебрасывать войска из Донецкой области, чтобы удержать оккупированные территории на Юге Украины.

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