Британская разведка указала на главную проблему РФ после ударов ВСУ по мостам и железной дороге в Херсонской области
Российские оккупанты после ударов ВСУ по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне построили понтонную переправу и пытаются возобновить железнодорожное сообщение области с Крымом
Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .
Британская разведка обращает внимание, что в результате украинского удара по российскому поезду с боеприпасами в Херсонской области очень маловероятно, что железнодорожное сообщение между Херсоном и Крымом останется в рабочем состоянии. Российские силы, вероятно, отремонтируют железнодорожные пути в течение нескольких дней, но они будут оставаться уязвимым.
Также говорится, что Россия недавно развернула паромную переправу вместо поврежденного Антоновского моста через Днепр и заверила, что она предназначена для гражданского использования. Однако британцы убеждены, что российские военные почти наверняка будут использовать ее для перемещения войск и материально-технического обеспечения.
"Вполне вероятно, что мы будем наблюдать увеличение количества гражданских, которые будут пытаться бежать из Херсона и его окрестностей, поскольку боевые действия продолжаются и дефицит продовольствия ухудшается. Это создаст давление на транспортные узлы и маршруты, что, вероятно, приведет к внедрению мер контроля движения", - пришли к выводу в британской разведке.
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