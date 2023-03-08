Об этом пишет минобороны Британии в twitter .

Британская разведка обращает внимание, что 4 марта было обнародовано видео визита министра обороны Сергея Шойгу на временно оккупированные территории Украины. Есть вероятность, что это отчасти стало ответом на недавние кадры владельца ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, посещавшего своих наемников на передовой.

Единственным российским командиром, попавшим на видео с Сергеем Шойгу оказался генерал-полковник Рустам Мурадов. Он отвечает за Угледарское направление в Донецкой области, где за последние три месяца провалились несколько российских штурмов.

"До недавнего времени российское командование, вероятно, рассматривало прорыв в Угледаре как ключевой способ добиться оперативно значимого успеха. Российские планировщики, вероятно, столкнулись с дилеммой: попытаться снова штурмовать Угледар или поддерживать интенсивные бои дальше к северу близ Бахмута и Кременной", - пришли к выводу в разведке Великобритании.