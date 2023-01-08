Британская разведка указала на дилемму РФ относительно Донбасса и сухопутного коридора в Крым
Россияне предстали перед дилеммой, сосредоточиться на захвате Донбасса или защищать сухопутный коридор на оккупированный Крым в Запорожской области
Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .
Британская разведка обращает внимание, что в последние недели российские оккупанты укрепили оборонительные укрепления в Запорожской области, особенно между Васильевкой и Ореховым. В этом секторе РФ сохраняет огромные силы.
Аналитики отмечают, что то, как Россия работала над усовершенствованием обороны, свидетельствует о том, что командиры, скорее всего, озабочены возможностью больших наступательных действий Украины по двум направлениям - на севере Луганщины или в Запорожской области.
"Большой украинский прорыв на Запорожье серьезно поставил бы под сомнение жизнеспособность российского "наземного моста", который соединяет Ростовскую область и оккупированный Крым. Успех Украины в Луганской области еще больше подорвет провозглашенную военную цель РФ - захватить весь Донбасс. Решение о противодействии которую из этих угроз предпочесть, вероятно, является одной из главных дилемм для российских планировщиков", - пришли к выводу в разведке Британии.
- 4 января Главное управление разведки сообщило, что россияне передислоцируют военные подразделения на северную часть Крыма, чтобы содержать оккупированные территории.
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