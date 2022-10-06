Об этом сообщает военная разведка министерства обороны Великобритании.

Продвигаясь на юг, украинские подразделения продвинули линию фронта еще на 20 км, прежде всего благодаря продвижению вдоль восточного берега Ингульца и западного берега Днепра, однако, как отмечает британская разведка, они пока не угрожают основным российским оборонным позициям.

"Российское командование, вероятно, рассматривает возрастающую угрозу в секторе Новой Каховки как одну из самых неотложных проблем" - говорится в обзоре.

В частности, поврежденная речная переправа через Днепр в этом районе остается для них одним из немногих доступных путей пополнения сил.

"Россия стоит перед дилеммой: отвод боевых сил через Днепр делает оборону остальной части Херсонской области более устойчивой; но политическим императивом будет оставаться и обороняться" - считает британская разведка.

Отмечается также, что Россия привлекла к обороне Херсона большую часть своих недоукомплектованных воздушно-десантных войск, не имеющих достаточного количества личного состава.

"Таким образом, у России сейчас мало дополнительных высококачественных сил быстрого развертывания для стабилизации фронта: она, вероятно, преследует цель развертывания мобилизованных резервистов в этом секторе" - говорится в обзоре.

5 октября оперативное командование "Юг" заявило, что российские оккупанты в отдельных районах Юга Украины осуществляют перегруппировку, пытаются подтягивать резервы, а иногда оставляют позиции, чтобы отойти на безопасное расстояние от контрнаступления ВСУ.