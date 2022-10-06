Британская разведка указала на дилемму, перед которой оказалась РФ на фоне наступления ВСУ в Херсонской области
России не хватает личного состава для обороны Херсонской области, и она, вероятно, планирует развертывание мобилизованных резервистов в этом секторе
Об этом сообщает военная разведка министерства обороны Великобритании.
Продвигаясь на юг, украинские подразделения продвинули линию фронта еще на 20 км, прежде всего благодаря продвижению вдоль восточного берега Ингульца и западного берега Днепра, однако, как отмечает британская разведка, они пока не угрожают основным российским оборонным позициям.
"Российское командование, вероятно, рассматривает возрастающую угрозу в секторе Новой Каховки как одну из самых неотложных проблем" - говорится в обзоре.
В частности, поврежденная речная переправа через Днепр в этом районе остается для них одним из немногих доступных путей пополнения сил.
"Россия стоит перед дилеммой: отвод боевых сил через Днепр делает оборону остальной части Херсонской области более устойчивой; но политическим императивом будет оставаться и обороняться" - считает британская разведка.
Отмечается также, что Россия привлекла к обороне Херсона большую часть своих недоукомплектованных воздушно-десантных войск, не имеющих достаточного количества личного состава.
"Таким образом, у России сейчас мало дополнительных высококачественных сил быстрого развертывания для стабилизации фронта: она, вероятно, преследует цель развертывания мобилизованных резервистов в этом секторе" - говорится в обзоре.
- 5 октября оперативное командование "Юг" заявило, что российские оккупанты в отдельных районах Юга Украины осуществляют перегруппировку, пытаются подтягивать резервы, а иногда оставляют позиции, чтобы отойти на безопасное расстояние от контрнаступления ВСУ.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40
Покупка 40Продажа 40.92
-
EUR
Покупка 38.91Продажа 40.08
- Актуальное
- Важное