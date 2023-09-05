Об этом сообщает министерство обороны Великобритании.

Там отмечают, что так называемые выборы в оккупированных регионах Украины будут проходить параллельно с выборами в РФ, 8-10 сентября. Пока они уже начались в Запорожье и Мариуполе.

Отмечается, что среди заявленных более тысячи кандидатов не хватает тех, которые были бы квалифицированными и опытными. Также отсутствуют независимые кандидаты, не имеющие членства в партиях, поддерживаемых Кремлем, что указывает на то, что "эти выборы не будут свободными или честными". Кроме того, по данным Нацпротива, оккупационные власти значительно завысили количество избирателей в избирательных списках.

"Опросы Кремля свидетельствуют о том, что "Единая Россия", доминирующая политическая партия в Российской Федерации, наберет 80 процентов голосов в четырех оккупированных областях. Партия "Единая Россия", вероятно, получит большинство мест в попытке обеспечить контроль и влияние Кремля на оккупированные регионы ", – говорится в сообщении.

Что известно о псевдовыборах на ВОТ

31 августа российские захватчики начали проводить так называемые выборы в псевдоместные советы и "законодательные органы" на временно оккупированных территориях Украины.

29 августа украинские партизаны во временно оккупированной Новой Каховке уничтожили предвыборный региональный штаб "Единой России".

Также Служба безопасности Украины попала дронами по коллаборантам, которые собрались проводить на временно оккупированной части Запорожской области псевдовыборы. Есть раненые.

Кроме этого, Служба безопасности идентифицировала лица более 3,5 тыс. коллаборантов и их российских "кураторов", участвующих в организации незаконного голосования на временно захваченных территориях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.

Представитель Европейской комиссии Петер Стано обнародовал заявление с осуждением проведения Россией "выборов" на оккупированных территориях Украины.

С помощью БПЛА Силы обороны распространили над временно оккупированными территориями листовки с призывом игнорировать псевдовыборы кафиров, которые 8 сентября должны официально начаться в участках.

4 сентября Центр нацпротива заявил , что враг на временно оккупированных территориях не смог найти среди местных достаточного количества "общественных наблюдателей" на так называемые выборы, поэтому пригласил из РФ.

Между тем уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил , что среди кандидатов в представительные псевдоорганы на временно оккупированных территориях есть российские военные, принимавшие участие во вторжении в Украину, где убивали и пытали людей.