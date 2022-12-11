Британская разведка спрогнозировала проблемы с бюджетом РФ из-за расходов на войну против Украины
Россию в 2023 году ожидают экономические проблемы из-за бюджета, в котором 30% заложено на армию и силовые структуры
Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .
Британская разведка обращает внимание, что 5 декабря президент РФ Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете России. В проекте бюджета говорится, что в 2023 году на оборону, безопасность и правоохранительные органы будет выделено более 9 трлн рублей ($143 млрд). Это значительное увеличение по сравнению с предыдущими годами и составит более 30% всего бюджета России.
"Одобренный Путиным бюджет, вероятно, слишком оптимистичен относительно доходов и расходов в 2023 году. Поэтому другие части российского бюджета, вероятно, испытывают все большее давление для покрытия расходов на войну", - пришли к выводу в разведке Британии.
- 7 декабря было объявлено, что новый пакет санкций ЕС ограничит доступ России к беспилотникам, работу еще трех банков и эфир четырех каналов пропаганды.
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