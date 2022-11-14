Британская разведка спрогнозировала, как зима повлияет на боевые действия в Украине
Из-за наступления зимы на фронте уменьшится интенсивность наступательных действий, а украинские военные и оккупанты перейдут к более позиционному противостоянию
Об этом пишет минобороны Британии в twitter.
Британская разведка в ежедневном аналитическом отчете отмечает, что зима изменит условия как для оккупантов, так и для украинских военных. Изменение продолжительности светового дня, температуры и погоды создаст новые испытания для солдат. А все решения, которые будет принимать российский генштаб, будут частично зависеть и от наступления зимы.
Сокращение светового дня до менее чем 9 часов в сутки приводит к меньшему количеству наступательных действий и переходу к более позиционному оборонному противостоянию.
В разведке Британии добавили, что военнослужащие, которым не хватает зимней одежды и жилья, с высокой вероятностью будут страдать от холода. Кроме того, окно "золотого часа", в течение которого нужно спасти тяжелораненого солдата, сокращается примерно вдвое, что значительно увеличивает риск контакта с врагом.
"Сама погода приведет к увеличению количества осадков, скорости ветра и снегопадов. Они будут создавать дополнительные вызовы и без того низкому моральному духу российских военных и будут добавлять проблемы с обслуживанием оборудования. Даже такие базовые действия как чистка оружия, должны быть адаптированы к условиям, и риск неисправности оружия растет", - подытожили в британские разведке.
- 19 октября бывший директор ЦРУ генерал Дэвид Петреус заявил, что ВСУ могут добиться существенного прогресса в освобождении украинских территорий зимой.
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