Об этом пишет минобороны Британии в twitter.

Британская разведка в ежедневном аналитическом отчете отмечает, что зима изменит условия как для оккупантов, так и для украинских военных. Изменение продолжительности светового дня, температуры и погоды создаст новые испытания для солдат. А все решения, которые будет принимать российский генштаб, будут частично зависеть и от наступления зимы.

Сокращение светового дня до менее чем 9 часов в сутки приводит к меньшему количеству наступательных действий и переходу к более позиционному оборонному противостоянию.

В разведке Британии добавили, что военнослужащие, которым не хватает зимней одежды и жилья, с высокой вероятностью будут страдать от холода. Кроме того, окно "золотого часа", в течение которого нужно спасти тяжелораненого солдата, сокращается примерно вдвое, что значительно увеличивает риск контакта с врагом.

"Сама погода приведет к увеличению количества осадков, скорости ветра и снегопадов. Они будут создавать дополнительные вызовы и без того низкому моральному духу российских военных и будут добавлять проблемы с обслуживанием оборудования. Даже такие базовые действия как чистка оружия, должны быть адаптированы к условиям, и риск неисправности оружия растет", - подытожили в британские разведке.

19 октября бывший директор ЦРУ генерал Дэвид Петреус заявил, что ВСУ могут добиться существенного прогресса в освобождении украинских территорий зимой.

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