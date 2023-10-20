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Британская разведка спрогнозировала, как удары ATACMS по аэродромам Луганска и Бердянска повлияют на ситуацию на фронте

20 октября, 2023 пятница
09:05
Война с Россией

Украинские атаки в ночь с 16 на 17 октября ракетами ATACMS по аэродромам Луганска и Бердянска заставят РФ перенести свои оперативные базы подальше от линии фронта

Об этом пишет министерство обороны Великобритании.

В разведке напомнили, что украинские военные поразили несколько российских вертолетов и средств ПВО на аэродромах Луганска и Бердянска.

"Хотя масштабы ущерба пока не подтверждены, вероятно, девять российских военных вертолетов в Бердянске и пять в Луганске были уничтожены, при этом Украина утверждает, что впервые использовала предоставленные США армейские тактические ракеты большой дальности (ATACMS)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что аэродром в Бердянске россияне использовали в качестве основной передовой оперативной базы на южной оси, которая обеспечивала логистику и боевую поддержку.

В министерстве считают, что если потери окупантов подтвердятся, это может повлиять на способность России как защищаться, так и вести дальнейшую наступательную деятельность на этом направлении. Это также может создать дополнительное давление на российских пилотов и авиационную базу, уже почти наверняка страдающих от боевого истощения и проблем с обслуживанием.

"Существует реальная вероятность того, что эти удары заставят Россию снова перенести свои оперативные базы и узлы управления дальше линии фронта, увеличив нагрузку на логистические цепи", - считают в разведке.

ATACMS уже в Украине: что известно

В ночь с 16 на 17 октября украинские защитники нанесли удачный удар по российским вертолетам и аэродромам в Луганске и Бердянске. Иностранные СМИ писали , что во время этой атаки Украина впервые использовала против российских войск американские дальнобойные ракеты ATACMS, которые США тайно отправили несколько дней назад.

Впоследствии Белый дом подтвердил передачу Украине ракет ATACMS. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о применении их против российских войск, а главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный продемонстрировал, как украинские защитники использовали их на поле боя.

Позже стало известно, что Украина получила от США около 20 дальнобойных ракет ATACMS. 

Российский диктатор Владимир Путин назвал поставку Украине ракет ATACMS ошибкой США и отметил, что это создает дополнительную угрозу для РФ.

Украина
Россия
оружие
Луганск
російська армія
Бердянск
оккупированные территории
окупанти
Великобритания
потери окуппантов
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