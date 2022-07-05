Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .

В британской разведке констатировали, что относительно скорый захват Лисичанской Россией распространил ее контроль практически на всю территорию Луганской области. Это позволило кремлю утверждать о значительном прогрессе в достижении провозглашенной политической цели в войне с Украиной – полной оккупации Луганщины и Донбасса.

"В отличие от предыдущих этапов войны, Россия достигла достаточно эффективной координации между по крайней мере двумя группировками сил: центральной, которую, вероятно, возглавил генерал-полковник Александр Лапин и южной, вероятно, под руководством недавно назначенного генерала Сергея Суровикина", - отметили в разведке.

В то же время британцы отметили, что украинские силы отошли из Лисичанска в надлежащем порядке, согласно ранее утвержденным планам.

"Содержащиеся районы Северодонецка и Лисичанска состояли из выступления, которое россияне могли атаковать с трех сторон. Существует реалистичная вероятность, что украинские силы теперь смогут отступить на более пригодную для обороны выпрямленную линию фронта. Битва за Донбасс характеризуется медленными темпами продвижения и массированным применением которой сравниваются с землей города. Боевые действия в Донецкой области почти наверняка будут продолжаться в таком ключе", - пришли к выводу в британской разведке.

5 июля в ISW предположили, что войска Российской Федерации готовят наступление на Бахмут и Северск , однако истощенные после боев за Лисичанск оккупанты вряд ли смогут добиться успеха.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb