Британская разведка спрогнозировала, как будет действовать РФ после поражения в Харьковской области
После контрнаступления ВСУ на Харьковщине Россия будет пытаться удержать оборону на участке между рекой Оскол и городом Сватово в Луганской области
Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .
Британская разведка обращает внимание на то, что Украина продолжает наступательные действия на северо-востоке, а российские войска установили оборонительный рубеж между рекой Оскол и городом Сватово на Луганщине. Россия, вероятно, считает сохранение контроля за этой зоной важным, поскольку через нее проходит один из немногих основных маршрутов поставок, которые Россия все еще контролирует из Белгородской области России.
Кроме того, эта линия пролегает вдоль границы Луганской области, которую Россия провозгласила одной из своих непосредственных военных целей.
"Любая существенная потеря территории на Луганщине однозначно подорвет стратегию Кремля. Россия, вероятно, будет пытаться вести устойчивую оборону этого района, но непонятно, имеют ли российские передовые силы достаточные резервы или соответствующий моральный дух, чтобы противостоять очередному украинскому наступлению", - пришли к выводу в британской разведке.
- 16 сентября заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что на территории Харьковской области Вооруженные силы Украины деоккупировали 421 населенный пункт .
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