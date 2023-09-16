Британская разведка считает, что Россия готовит новые удары по инфраструктуре Украины зимой

Об этом сообщает министерство обороны Великобритании.

В разведке напомнили, что Россия атаковала украинскую энергетическую инфраструктуру в период с октября 2022-го по март 2023 года. Для этого она в основном использовала ракеты Х-101 (AS-23 KODIAK).

"Открытая информация свидетельствует о том, что с апреля 2023 года темпы расхода крылатых ракет снизились, в то же время российские лидеры акцентируют внимание на усилиях по увеличению темпов производства кризисных ракет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поэтому Россия, вероятно, способна создать значительные запасы крылатых ракет. По мнению британской разведки, существует реальная угроза того, что РФ снова направит это оружие против объектов инфраструктуры Украины во время зимы.