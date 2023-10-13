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Британская разведка считает, что РФ накапливает ракеты для атак зимой по Украине

13 октября, 2023 пятница
09:07
Война с Россией

Российская армия накапливает ракеты для массированных ударов зимой по критической инфраструктуре Украины

Об этом пишет министерство обороны Великобритании.

Отмечается, что самолеты дальней авиации ВВС России не наносили ударов по Украине с 21 сентября, то есть уже в течение 21 дня.

"Хотя такие перерывы не являются чем-то необычным, последний подобный перерыв в ударах произошел с 9 марта по 28 апреля 2023 года, то есть в течение 51 дня", - отметили в министерстве.

В разведке отмечают, что в таком случае Россия, вероятно, почти исчерпала свои запасы боеспособных ракетных боеприпасов AS-23 после зимних атак против критической инфраструктуры Украины.

"В этот раз вполне вероятно, что российская дальняя авиация сохраняет существующие запасы ракет AS-23, а также используют эту паузу для увеличения пригодных для использования запасов, ожидая дальнейших тяжелых ударов по Украине зимой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что недавно Россия сосредоточила свои авиаудары по зерновым объектам на юге Украины, используя беспилотные летательные аппараты Shahed. Россия совершала удары по украинским портам реки Дунай, что, вероятно, нуждалось в высоком уровне точности из-за близости цели к румынской границе.

  • Накануне Юрий Игнат уже заявлял , что сентябрь был рекордным по количеству "шахедов", которые РФ применила против Украины. Ожидается, что атаки продолжатся и зимой, однако ракетных ударов будет меньше.
  • В то же время 3 октября командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев сообщил об усилении системы противовоздушной обороны в северных областях на фоне потенциальных ударов РФ по энергетической инфраструктуре зимой.
  • Игнат считает , что осенний и зимний периоды станут рекордными в Украине по количеству российских атак дронами-камикадзе. Только за сентябрь россияне выпустили по украинским населенным пунктам более 500 беспилотников.
Украина
Россия
російська армія
безпілотник
ракетний удар
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