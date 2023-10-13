Британская разведка считает, что РФ накапливает ракеты для атак зимой по Украине

Об этом пишет министерство обороны Великобритании.

Отмечается, что самолеты дальней авиации ВВС России не наносили ударов по Украине с 21 сентября, то есть уже в течение 21 дня.

"Хотя такие перерывы не являются чем-то необычным, последний подобный перерыв в ударах произошел с 9 марта по 28 апреля 2023 года, то есть в течение 51 дня", - отметили в министерстве.

В разведке отмечают, что в таком случае Россия, вероятно, почти исчерпала свои запасы боеспособных ракетных боеприпасов AS-23 после зимних атак против критической инфраструктуры Украины.

"В этот раз вполне вероятно, что российская дальняя авиация сохраняет существующие запасы ракет AS-23, а также используют эту паузу для увеличения пригодных для использования запасов, ожидая дальнейших тяжелых ударов по Украине зимой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что недавно Россия сосредоточила свои авиаудары по зерновым объектам на юге Украины, используя беспилотные летательные аппараты Shahed. Россия совершала удары по украинским портам реки Дунай, что, вероятно, нуждалось в высоком уровне точности из-за близости цели к румынской границе.