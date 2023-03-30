Британская разведка: Россия стремится дополнительно мобилизовать 400 тыс. "добровольцев"

Об этом говорится в отчете минобороны Великобритании в Twitter.

Российские власти готовятся начать масштабную призывную кампанию, чтобы призвать дополнительно 400 тыс. военнослужащих. Россия представляет эту кампанию как призыв добровольцев и профессионалов, а не как новую обязательную мобилизацию.

Однако специалисты утверждают, что на практике региональные органы власти постараются выполнить поставленные перед ними задачи по набору, принуждая мужчин к мобилизации.

"Российские власти, вероятно, избрали так называемую добровольческую модель для решения проблемы нехватки кадров, чтобы минимизировать внутренние разногласия. Маловероятно, что кампания привлечет 400 тыс. настоящих добровольцев. Однако восстановление боевой мощи России в Украине потребует не только личного состава; России нужно больше боеприпасов и военной техники, чем у нее сейчас", - резюмировали в разведке.