Британская разведка: Россия стремится дополнительно мобилизовать 400 тыс. "добровольцев"
Российское командование хочет развернуть мобилизационную кампанию дополнительных 400 тыс. военных: однако для их боевой мощи не хватает техники и боеприпасов
Об этом говорится в отчете минобороны Великобритании в Twitter.
Российские власти готовятся начать масштабную призывную кампанию, чтобы призвать дополнительно 400 тыс. военнослужащих. Россия представляет эту кампанию как призыв добровольцев и профессионалов, а не как новую обязательную мобилизацию.
Однако специалисты утверждают, что на практике региональные органы власти постараются выполнить поставленные перед ними задачи по набору, принуждая мужчин к мобилизации.
"Российские власти, вероятно, избрали так называемую добровольческую модель для решения проблемы нехватки кадров, чтобы минимизировать внутренние разногласия. Маловероятно, что кампания привлечет 400 тыс. настоящих добровольцев. Однако восстановление боевой мощи России в Украине потребует не только личного состава; России нужно больше боеприпасов и военной техники, чем у нее сейчас", - резюмировали в разведке.
- Напомним, в минувший день в отчете британской разведки говорилось , что РФ сфокусировалась на попытках окружить Авдеевку Донецкой области с юга, однако достигла лишь незначительного прогресса.
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