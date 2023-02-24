Британская разведка: Россия снова изменила подход в войне с Украиной

Об этом говорится в отчете британской разведки в Twitter.

По данным аналитиков, с 2014 года стратегическая цель России в Украине, скорее всего, была последовательна: контролировать своего соседа.

"В течение 2014-2021 годов РФ ставила своей целью достичь этого путем подрывной деятельности, разжиганием необъявленной войны на Донбассе и аннексией Крыма. 24 февраля 2022 года Россия изменила новый подход и начала полномасштабное вторжение, пытаясь захватить всю страну и сбросить ее правительство,", - утвердили специалисты.

Так, эксперты пришли к выводу, что до апреля 2022 года Кремль понял неудачу в достижении этой цели и сосредоточился на расширении формализации своего "контроля" над Луганщиной, Донбасом и южными регионами Украины.

"В последние недели Россия, вероятно, снова изменила свой подход. Теперь ее кампания, скорее всего, направлена на ослабление украинской армии, а не на захват значительной новой территории. Российское руководство может проводить долгосрочную операцию, убеждено, что преимущества России в населении и ресурсах наконец, истощат Украину", - резюмировали в британской разведке.