Британская разведка: Россия снова изменила подход в войне с Украиной
Специалисты по разведке Великобритании утвердили, что Россия в очередной раз изменила тактику в боевых действиях против Украины: сейчас, вероятно, первоочередная цель РФ – ослабление ВСУ, а не захват территорий
Об этом говорится в отчете британской разведки в Twitter.
По данным аналитиков, с 2014 года стратегическая цель России в Украине, скорее всего, была последовательна: контролировать своего соседа.
"В течение 2014-2021 годов РФ ставила своей целью достичь этого путем подрывной деятельности, разжиганием необъявленной войны на Донбассе и аннексией Крыма. 24 февраля 2022 года Россия изменила новый подход и начала полномасштабное вторжение, пытаясь захватить всю страну и сбросить ее правительство,", - утвердили специалисты.
Так, эксперты пришли к выводу, что до апреля 2022 года Кремль понял неудачу в достижении этой цели и сосредоточился на расширении формализации своего "контроля" над Луганщиной, Донбасом и южными регионами Украины.
"В последние недели Россия, вероятно, снова изменила свой подход. Теперь ее кампания, скорее всего, направлена на ослабление украинской армии, а не на захват значительной новой территории. Российское руководство может проводить долгосрочную операцию, убеждено, что преимущества России в населении и ресурсах наконец, истощат Украину", - резюмировали в британской разведке.
- Напомним, военный эксперт Сергей Згурец отметил, что для штурма Бахмута противник привлекает разные подразделения и частные военные компании. Однако ВСУ проводят успешные контратаки и постепенно перехватывают инициативу на поле боя.
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