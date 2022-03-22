Британская разведка: Россия могла применить гиперзвуковые ракеты в Украине, чтобы замаскировать отсутствие результатов
Россия могла использовать гиперзвуковые ракеты в Украине, чтобы замаскировать отсутствие результатов.
Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.
"Россия заявила, что выпустила ряд "гиперзвуковых" ракет по целям на западе Украины. Если это правда, то, вероятно, это были "Кинжалы"; система баллистических ракет воздушного запуска на базе баллистической ракеты "Искандер", которая уже активно использовалась российскими войсками во время нападения на Украину", - говорится в сообщении.
"Заявления россиян об использовании разработки "Кинжал", скорее всего, преследуют цель приуменьшить отсутствие прогресса в наземной кампании России", - добавили в Минобороны.
При этом британцы считают, что россиянам это вряд ли поможет.
"Вряд ли развертывание "Кинжала" существенно повлияет на результаты российской кампании в Украине", - подытожили в сообщении.
- Напомним, ранее министр обороны США заявил, что применение гиперзвуковых ракет существенно не поможет России .
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