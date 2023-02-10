Об этом говорится в отчете минобороны Великобритании в твиттере.

Как проинформировали эксперты, с 7 февраля вражеские силы ПВК Вагнера продвинулись на северных окраинах города Бахмут, на 2-3 км дальше на запад, контролируя сельскую местность у главной трассы М-03, ведущей в город.

"Российские войска все больше доминируют на северных подступах к Бахмуту", - говорится в обзоре.

В частности, на Юге оккупанты продвинулись к западной окраине города Угледар. Ранее сообщалось, что там россияне снова начали наступательные операции в конце января 2023 года.

"Однако российские подразделения, вероятно, понесли особо большие потери под Угледаром, поскольку там действовали неопытные подразделения. Российские войска, вероятно, скрылись и покинули по меньшей мере 30 преимущественно невредимых бронированных машин в одном инциденте после неудачного штурма", - утвердили в разведке.