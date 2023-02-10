Британская разведка: Россия имеет тактические успехи в двух ключевых секторах на участках фронта
Специалисты разведки Великобритании отчитывались о вероятном успехе россиян на двух участках фронта от 7 февраля: говорится об Угледаре и Бахмуте на Донетчине
Об этом говорится в отчете минобороны Великобритании в твиттере.
Как проинформировали эксперты, с 7 февраля вражеские силы ПВК Вагнера продвинулись на северных окраинах города Бахмут, на 2-3 км дальше на запад, контролируя сельскую местность у главной трассы М-03, ведущей в город.
"Российские войска все больше доминируют на северных подступах к Бахмуту", - говорится в обзоре.
В частности, на Юге оккупанты продвинулись к западной окраине города Угледар. Ранее сообщалось, что там россияне снова начали наступательные операции в конце января 2023 года.
"Однако российские подразделения, вероятно, понесли особо большие потери под Угледаром, поскольку там действовали неопытные подразделения. Российские войска, вероятно, скрылись и покинули по меньшей мере 30 преимущественно невредимых бронированных машин в одном инциденте после неудачного штурма", - утвердили в разведке.
- Напомним, утром Генштаб ВСУ сообщал , что россияне в дальнейшем ведут наступательные действия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях; одновременно ВСУ отразили атаки вблизи 12 населенных пунктов
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