Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .

Британская разведка обращает внимание на то, что российские военные продолжают реагировать на тяжелые потери бронетехники и развертывают 60-летние боевые танки Т-62. Существует реальная вероятность того, что даже подразделения 1-й гвардейской танковой армии – главной танковой силы России – будут перевооружены на Т-62, чтобы компенсировать предыдущие потери. Ранее 1-я гвардейская танковая армия должна была получить танки следующего поколения Т-14 Армата 2021 года производства.

Также британские аналитики отмечают, что в последние дни российские бронетранспортеры БТР-50, поставленные на вооружение в 1954 году, также впервые идентифицированы в Украине.

С лета 2022 года около 800 танков Т-62 были сняты с хранения, а некоторые получили модернизированные прицельные комплексы, которые, скорее всего, повысят их эффективность в ночное время. Однако оба типа устаревших образцов тяжелой техники будут иметь много недостатков на современном поле боя, в частности, отсутствие современной динамической брони", - подытожили в разведке Британии.