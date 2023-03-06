Британская разведка: РФ вынуждена развертывать в Украине подержанную бронетехнику 1950-1960-х годов
Российские военные компенсируют большие потери бронетехники в Украине старыми советскими танками и бронетранспортерами 1950-1960-х годов
Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .
Британская разведка обращает внимание на то, что российские военные продолжают реагировать на тяжелые потери бронетехники и развертывают 60-летние боевые танки Т-62. Существует реальная вероятность того, что даже подразделения 1-й гвардейской танковой армии – главной танковой силы России – будут перевооружены на Т-62, чтобы компенсировать предыдущие потери. Ранее 1-я гвардейская танковая армия должна была получить танки следующего поколения Т-14 Армата 2021 года производства.
Также британские аналитики отмечают, что в последние дни российские бронетранспортеры БТР-50, поставленные на вооружение в 1954 году, также впервые идентифицированы в Украине.
С лета 2022 года около 800 танков Т-62 были сняты с хранения, а некоторые получили модернизированные прицельные комплексы, которые, скорее всего, повысят их эффективность в ночное время. Однако оба типа устаревших образцов тяжелой техники будут иметь много недостатков на современном поле боя, в частности, отсутствие современной динамической брони", - подытожили в разведке Британии.
- По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны враг потерял в Украине 3423 танка и 6703 бронемашины.
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