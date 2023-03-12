Британская разведка: РФ терпит в Украине тяжелые потери, смертность мобилизованных из восточных регионов в 30 раз превышает показатели в Москве
Российская армия в дальнейшем терпит тяжелые потери, однако последствия мобилизации различаются в регионах РФ: смертность боевиков с востока более чем в 30 раз выше, чем в Москве
Об этом говорится в отчете разведки Великобритании в твиттере.
Эксперты утверждали, что РФ в дальнейшем несет тяжелые потери в войне против Украины, однако последствия этого резко отличаются в разных регионах страны. Самые богатые города – Москва и Санкт-Петербург – остались относительно невредимыми в соответствии с численностью их населения.
В особенности это касается семей элиты страны.
"21 февраля 2023 года российские чиновники были сфотографированы в первых двух рядах аудитории во время выступления президента Путина с речью о состоянии нации. Известно, что ни один из них не имеет детей, служащих в армии", - обратили внимание в разведке.
Так, во многих восточных регионах РФ смертность в процентном отношении к населению в 30+ раз выше, чем в Москве. В частности, больше всего страдают этнические меньшинства: в Астрахани около 75% жертв приходится на казахов и татар.
"Поскольку Министерство обороны России пытается решить проблему постоянного дефицита личного состава, изоляция более состоятельных и влиятельных элементов российского общества, вероятнее всего, будет оставаться главным вопросом", - резюмировали аналитики.
- Напомним, в минувший день британская разведка отчитывалась, что России нужно накапливать ракеты, чтобы во время массированных атак нанести достаточно мощный удар и преодолеть украинскую ПВО.
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