Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Британская разведка: РФ терпит в Украине тяжелые потери, смертность мобилизованных из восточных регионов в 30 раз превышает показатели в Москве

Британская разведка: РФ терпит в Украине тяжелые потери, смертность мобилизованных из восточных регионов в 30 раз превышает показатели в Москве

12 мартa, 2023 воскресенье
09:21
война с Россией

Российская армия в дальнейшем терпит тяжелые потери, однако последствия мобилизации различаются в регионах РФ: смертность боевиков с востока более чем в 30 раз выше, чем в Москве

Об этом говорится в отчете разведки Великобритании в твиттере.

Эксперты утверждали, что РФ в дальнейшем несет тяжелые потери в войне против Украины, однако последствия этого резко отличаются в разных регионах страны. Самые богатые города – Москва и Санкт-Петербург – остались относительно невредимыми в соответствии с численностью их населения.
В особенности это касается семей элиты страны.

"21 февраля 2023 года российские чиновники были сфотографированы в первых двух рядах аудитории во время выступления президента Путина с речью о состоянии нации. Известно, что ни один из них не имеет детей, служащих в армии", - обратили внимание в разведке.

Так, во многих восточных регионах РФ смертность в процентном отношении к населению в 30+ раз выше, чем в Москве. В частности, больше всего страдают этнические меньшинства: в Астрахани около 75% жертв приходится на казахов и татар.

"Поскольку Министерство обороны России пытается решить проблему постоянного дефицита личного состава, изоляция более состоятельных и влиятельных элементов российского общества, вероятнее всего, будет оставаться главным вопросом", - резюмировали аналитики.

  • Напомним, в минувший день британская разведка отчитывалась, что России нужно накапливать ракеты, чтобы во время массированных атак нанести достаточно мощный удар и преодолеть украинскую ПВО.
Россия
мобилизация
Убитые русские
потери окуппантов
Читайте также:
11 мартa, 2023 суббота
В МИД РФ отреагировали на решение Зеленского по поводу петиции о переименовании России в Московию
Алексей Голобуцкий
Автор Алексей Голобуцкий
11 мартa, 2023 суббота
Кремль готовит собственную "настоящую Украину"?
11 мартa, 2023 суббота
РФ оказывает давление на местных жителей Донбасса и в дальнейшем наступает на 5 направлениях, а ВСУ отразили более 100 вражеских атак
Киев
-1°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.05
    Покупка 38.05
    Продажа 38.9
  • EUR
    Покупка 39.86
    Продажа 40.82
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, воскресенье
12 мартa
10:02
OPINION
Как Офис президента формирует лояльность среди "нижнего белья"
09:50
Грузинский боец UFC деклассировал россиянина и поддержал Украину
09:44
В Луганской области 500 женщин требуют от руководства РФ, чтобы их мужчин уволили из группировок "ЛНР" по возрасту
09:14
Обновлено
УПЛ: результаты и расписание всех матчей 17-го тура чемпионата Украины
09:05
Эксклюзив
На оккупированной Херсонщине россияне используют новые методы устрашения, - журналист
08:49
Ночью РФ обстреляла Николаевщину: повреждены дома, загорелись автомобили
08:41
За сутки Россия потеряла в Украине 1090 военных, 8 танков и 2 средства ПВО
08:23
Земли в Украине, загрязненные взрывчаткой, могут достигать размеров Великобритании, - NYT
08:06
Эксклюзив
С 12 марта в Харькове возобновляет работу метро и электротранспорт, – депутат райсовета Ткачук
08:02
OPINION
Об истории как противодействии пропаганде
07:50
Пророссийские митингующие в Чехии требовали снять флаг Украины, их задержала полиция
07:30
Минобороны Китая возглавил генерал, попавший в санкционный список США за сотрудничество с РФ
07:05
Ядерный бомбардировщик США и истребители Польши пролетели вдоль границы РФ
06:45
Генштаб: РФ нанесла по Украине 12 авиационных и 5 ракетных ударов, а ВСУ отразили 92 вражеских атаки на 5 направлениях
06:20
Кремль потерял контроль над российским инфопространством, - ISW
00:41
Пограничники ликвидировали группу "вагнеровцев" в промзоне Бахмута
2023, суббота
11 мартa
23:46
На завтрашней пророссийской акции в Кишиневе планируется массовые беспорядки, - полиция Молдовы
23:19
Иран
Азербайджан обвинил Иран в военной провокации
22:54
Морские пехотинцы уничтожили гаубицу Д-30, наблюдательный пост и 10 россиян
22:29
"Обсудили ряд важных для нас тем": Залужный поговорил с генералом Милли
22:00
Эксклюзив
Москва находится не в том положении, чтобы годами вести войну, - Фейгин
21:57
Виталий Портников
Телеведущий "Еспресо" Виталий Портников стал лауреатом Шевченковской премии
21:42
Польша строит крупнейшую сухопутную армию Европы, - The Telegraph
21:40
Эксклюзив
Лукашенко
Снятие санкций с транзита калия будет спасательным кругом для Лукашенко, - Санников
21:23
Эксклюзив
Дана Яровая с дроном-"мавиком"
Хочу борщ в Крыму: что украинцы пишут на снарядах для русни
21:21
Российские террористы из пулеметов и минометов обстреляли Сумскую область
21:11
Эксклюзив
Американская разведка назвала страны, угрожающие безопасности США, - профессор Нью-Йоркского университета Айзенберг
21:10
Мудрык отдал первый ассист за "Челси" и приобщился к победе над "Лестером" в АПЛ
20:55
Спецподразделение "Кракен" ликвидировало вышки наблюдения на территории России
20:43
В Киеве восстановили работу централизованного теплоснабжения
20:39
Зеленский объяснил, чем вызваны санкции против букмекеров
20:38
Обновлено
Россияне обстреляли Запорожье ракетами из С-300
20:32
ВСУ сбили вражескую ракету и БПЛА на Черкасчине
20:08
OPINION
О Петлюре и Берии они рассказывают идентично...
20:00
Эксклюзив
Путин планирует захватить Донбасс, а из Херсонщины и Запорожья сделать разменную карту, - Фейгин
19:53
Эксклюзив
Дана Яровая с защитником Украины
"Покупаем боевые дроны и противотанковые снаряды к ним", - волонтер Дана Яровая
19:43
OPINION
Не надо перекладывать ответственность за изменения на тех, кто вернется с войны
19:16
Эксклюзив
Китай
Следующие десятилетия будут периодом сдерживания Китая, – дипломат Чалый
19:11
Эксклюзив
Лукашенко и Путин ненавидят друг друга, - белорусский оппозиционер Азаров
19:10
Эксклюзив
Военнослужащих Беларуси сейчас тренируют для военных действий боевые инструкторы из России, - Санников
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV