Об этом говорится в отчете разведки Великобритании в твиттере.

Эксперты утверждали, что РФ в дальнейшем несет тяжелые потери в войне против Украины, однако последствия этого резко отличаются в разных регионах страны. Самые богатые города – Москва и Санкт-Петербург – остались относительно невредимыми в соответствии с численностью их населения.

В особенности это касается семей элиты страны.

"21 февраля 2023 года российские чиновники были сфотографированы в первых двух рядах аудитории во время выступления президента Путина с речью о состоянии нации. Известно, что ни один из них не имеет детей, служащих в армии", - обратили внимание в разведке.

Так, во многих восточных регионах РФ смертность в процентном отношении к населению в 30+ раз выше, чем в Москве. В частности, больше всего страдают этнические меньшинства: в Астрахани около 75% жертв приходится на казахов и татар.

"Поскольку Министерство обороны России пытается решить проблему постоянного дефицита личного состава, изоляция более состоятельных и влиятельных элементов российского общества, вероятнее всего, будет оставаться главным вопросом", - резюмировали аналитики.