Об этом сообщает министерство обороны Великобритании в твиттере.

Отмечают, что глава совета РФ Валентина Матвиенко объявила проведение региональных псевдовыборов на временно оккупированных территориях Украины. Они должны состояться 10 сентября 2023 года – в тот же день, как и по всей территории России. Это решение, по словам британской разведки, отмечает стремление российского руководства представить захваченные территории как неотъемлемые части РФ.

По информации разведки, проведение псевдовыборов следует за усилиями по "русификации" временно оккупированных территорий. Они включают в себя изменение систем образования, транспорта и связи.

"Несмотря на то, что в России избирателям больше не доступен значительный демократический выбор даже на региональных выборах, лидеры скорее всего выдвинут аргумент, что новые выборы еще больше оправдывают оккупацию", - отметили в разведке.