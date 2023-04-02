Обзор министерства обороны Великобритании опубликован в твиттере.

Эксперты подчеркнули: хотя с момента начала полномасштабного вторжения в Украину Россия понесла до 200 000 потерь, "значительное меньшинство" из них было вызвано небоевыми причинами.

Со ссылкой на российский информационный канал в телеграмме специалисты отметили, что "чрезвычайно высоко" количество инцидентов, преступлений и смертей, связанных с употреблением алкоголя среди развернутых российских войск.

Среди других основных причин небоевых потерь, вероятно, есть плохие тренировки по обращению с оружием, дорожно-транспортные происшествия и климатические травмы, такие как переохлаждение. Российское командование, вероятно, считает, что распространенное злоупотребление алкоголем особенно негативно влияет на боеспособность.



Однако, поскольку злоупотребление алкоголем распространено в большей части российского общества, оно уже давно считается молчаливой частью военной жизни, даже в ходе боевых действий", - утверждают в разведке МО Великобритании.