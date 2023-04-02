Британская разведка: РФ потеряла в Украине до 200 тыс. человек, но большинство смертей произошло из-за небоевых причин
В отчете МО Великобритании говорится, что от 24 февраля 2022 года РФ потеряла в Украине более 200 тыс. военных, и значительное меньшинство из них погибли по небоевым причинам
Обзор министерства обороны Великобритании опубликован в твиттере.
Эксперты подчеркнули: хотя с момента начала полномасштабного вторжения в Украину Россия понесла до 200 000 потерь, "значительное меньшинство" из них было вызвано небоевыми причинами.
Со ссылкой на российский информационный канал в телеграмме специалисты отметили, что "чрезвычайно высоко" количество инцидентов, преступлений и смертей, связанных с употреблением алкоголя среди развернутых российских войск.
Среди других основных причин небоевых потерь, вероятно, есть плохие тренировки по обращению с оружием, дорожно-транспортные происшествия и климатические травмы, такие как переохлаждение. Российское командование, вероятно, считает, что распространенное злоупотребление алкоголем особенно негативно влияет на боеспособность.
Однако, поскольку злоупотребление алкоголем распространено в большей части российского общества, оно уже давно считается молчаливой частью военной жизни, даже в ходе боевых действий", - утверждают в разведке МО Великобритании.
- Напомним, в минувший день британская разведка отчитывалась , что зимняя кампания наступления российской армии под руководством Валерия Герасимова длилась 80 дней и потерпела неудачу. РФ удалось добиться незначительного успеха ценой десятков тысяч жертв среди своих солдат.
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