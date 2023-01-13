Британская разведка: РФ использует заключенных в оборонном производственном секторе
По данным британской разведки, предположительно, оборонный сектор РФ прибегает к использованию труда заключенных. Так россияне стремятся удовлетворить потребности производства в военное время
Об этом говорится в обзоре разведки минобороны Британии.
Как сообщают британские разведчики, в ноябре 2022 года крупнейший российский производитель танков "Уралвагонзавод" (УВД) после встречи с федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН) сообщил местным СМИ, что он наймет на работу 250 заключенных.
Также отмечается, что принудительный труд заключенных – давняя традиция в России, а с 2017 года там возобновили такое ее явление, как уголовное наказание.
"Имея один из самых высоких показателей заключения в мире, федеральная служба исполнения наказаний в России контролирует разветвленную империю из более чем 400 000 заключенных, и ее часто обвиняют в чрезвычайной жестокости и коррупции", - заявили в разведке.
В минобороны подчеркивают, что заключенные стали уникальным человеческим ресурсом для лидеров РФ в поддержке "специальной военной операции". Одновременно добровольцы, согласные поехать в зону боевых действий, остаются дефицитом.
"Работа каторжников, вероятно, будет особенно нужна производителям относительно низкотехнологичного оружия, таких как УВЗ, которые почти наверняка находятся под сильным давлением со стороны Москвы в вопросе увеличения их производства", - добавили в разведке.
- Напомним, днем ранее британская разведка рассказала о роли российских десантников в боях на подступах к Кременной.
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