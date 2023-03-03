Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Британская разведка: РФ демонстрирует новую военную систему защиты бронетехники, хотя потеряла в Украине более 5000 БМП

Британская разведка: РФ демонстрирует новую военную систему защиты бронетехники, хотя потеряла в Украине более 5000 БМП

3 мартa, 2023 пятница
09:37
война с Россией

Аналитики британской разведки обратили внимание на демонстрацию РФ новой системы защиты бронетехники "Арена-E", хотя российская армия потеряла в Украине более 5000 БМП

Об этом говорится в твиттере министерства обороны Великобритании.

Утверждается, что несмотря на войну в Украине, российские оборонные компании продолжают демонстрировать свою продукцию на крупных международных выставках вооружений.

Так, на недавнем мероприятии была продемонстрирована новая система активной защиты бронетехники (APS) Arena-E. Его рекламируют со слоганом: "побеждает угрозы, наиболее опасные для бронетехники… если вы цените свою броню и экипаж, вам нужна Arena-E".

"Нет никаких доказательств установки систем Arena-E на российскую технику в Украине, где Россия потеряла более 5000 бронированных машин. Вероятно, это связано с неспособностью российской промышленности производить высокотехнологичные системы в больших масштабах, что обостряется под действием международных санкций", - резюмировали аналитики

Мир
Украина
Россия
военные силы Украины
Великобритания
Читайте также:
28 февраля, 2023 вторник
Журналистка 5 канала подверглась кибербуллингу после вопроса Зеленскому
2 мартa, 2023 четверг
В ISW рассказали, зачем Лукашенко посетил Китай и почему результаты поездки выгодны Путину
2 мартa, 2023 четверг
Порошенко призвал Верховную Раду прислушаться к заявлению послов
Киев
+1°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.43
    Покупка 38.43
    Продажа 39.52
  • EUR
    Покупка 40.12
    Продажа 41.2
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
3 мартa
10:00
OPINION
Коболев и Пивоварский. Ошибка или преступление?
09:47
Инфографика
курс доллара
Курс валют на 3 марта: сколько стоит евро и доллар на черном рынке
09:35
Эксклюзив
У Украины есть все предпосылки для ударов вглубь территории РФ, - Згурец
09:08
Враг обстрелял Купянск и район: разрушены админздание, медучреждение, погибла женщина
09:02
За сутки россияне 65 раз атаковали Херсонщину: есть погибший, 17 получили ранения
08:50
Утром россияне обстреляли Очаков: повреждено лечебное учреждение и детсад
08:49
"Думаю, не сейчас": премьер Южной Кореи об отправке летального оружия в Украину
08:40
США в Германии учат украинских воинов планированию войны, - Reuters
08:37
Ракетный удар по многоэтажке в Запорожье: ночью спасатели вытащили из-под завалов тела двух погибших
08:27
В Донецкой области российские войска за сутки убили двух мирных жителей, пятеро ранены
08:17
Эксклюзив
Герои Украины. Старший солдат Виктор вместе с собратьями уничтожил десятки вражеской техники из пушек М777
08:08
Обновлено
США объявят о новом пакете помощи в $400 млн, преимущественно туда включат боеприпасы, - Reuters
08:05
ВСУ за сутки ликвидировали 765 российских военных, самолет, вертолет и 8 танков
08:00
OPINION
Десять самых ощутимых поражений России в войне против Украины
07:52
Ночью враг дважды обстреливал Никопольщину из тяжелой артиллерии
07:43
К 2035 году более половины населения Земли будет иметь избыточный вес или ожирение - исследование
07:30
УГКЦ опубликовала обновленный церковный календарь на сентябрь – декабрь 2023 года
07:15
Двое граждан США были арестованы за экспорт авиаоборудования в Россию
07:12
Среди основных тем – поддержка Украины и санкции против РФ: Урсула фон дер Ляен посетит США и Канаду
06:50
Российский консул в Нидерландах покинет свой офис в замке за публичную поддержку Путина
06:47
Украинские воины за сутки сбили вражеский штурмовик Су-25, вертолет Ми-24 и 7 беспилотников, – Генштаб
06:26
РФ стремится замедлить военную помощь Украине ядерным шантажом, - ISW
06:13
В Лос-Анджелесе умер лауреат 11 наград "Грэмми" саксофонист Уэйн Шортер
05:51
Разрешить ситуацию на Запорожской АЭС может только полный вывод российских войск и техники, – заявление ЕС
05:45
Анонс
УПЛ: расписание матчей и трансляций 16-го тура чемпионата Украины по футболу
04:54
Пограничники отбили атаки россиян в Бахмуте, ликвидировано до 10 вагнеровцев
04:31
Месси принял судьбоносное решение относительно своего будущего
03:20
Морские пехотинцы уничтожили за день БМП и 13 россиян
02:11
Пытки россиянами жителей Херсонщины были частью плана по уничтожению украинской идентичности, - международная юридическая группа
01:20
Маркевич раскритиковал назначение Ротаня тренером сборной Украины
00:56
НАТО
Венгрия отложила ратификацию заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО
00:53
В Сумской области россияне 2 марта разрушили частные дома, агрофирму и линии электропередач
00:33
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 2 марта
00:21
"Барселона" победила "Реал" в Эль-Классико
2023, четверг
2 мартa
23:55
США представили новую стратегию кибербезопасности на фоне угроз РФ и Китая
23:24
Музей Стеделек в Амстердаме признал Малевича украинским художником
23:01
В Брянской области РФ на мине взорвались четверо искавших "диверсантов" росгвардейцев, - депутат госдумы
22:32
В Германии растет поддержка военной помощи Украине и санкций против РФ: опрос
22:17
Зеленский и президент Бразилии обсудили "дипломатические усилия" и "формулу мира"
22:00
Зеленский: на зверский ракетный обстрел Запорожья будет военный и юридический ответ
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV