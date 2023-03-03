Об этом говорится в твиттере министерства обороны Великобритании.

Утверждается, что несмотря на войну в Украине, российские оборонные компании продолжают демонстрировать свою продукцию на крупных международных выставках вооружений.

Так, на недавнем мероприятии была продемонстрирована новая система активной защиты бронетехники (APS) Arena-E. Его рекламируют со слоганом: "побеждает угрозы, наиболее опасные для бронетехники… если вы цените свою броню и экипаж, вам нужна Arena-E".

"Нет никаких доказательств установки систем Arena-E на российскую технику в Украине, где Россия потеряла более 5000 бронированных машин. Вероятно, это связано с неспособностью российской промышленности производить высокотехнологичные системы в больших масштабах, что обостряется под действием международных санкций", - резюмировали аналитики