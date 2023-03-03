Британская разведка: РФ демонстрирует новую военную систему защиты бронетехники, хотя потеряла в Украине более 5000 БМП
Аналитики британской разведки обратили внимание на демонстрацию РФ новой системы защиты бронетехники "Арена-E", хотя российская армия потеряла в Украине более 5000 БМП
Об этом говорится в твиттере министерства обороны Великобритании.
Утверждается, что несмотря на войну в Украине, российские оборонные компании продолжают демонстрировать свою продукцию на крупных международных выставках вооружений.
Так, на недавнем мероприятии была продемонстрирована новая система активной защиты бронетехники (APS) Arena-E. Его рекламируют со слоганом: "побеждает угрозы, наиболее опасные для бронетехники… если вы цените свою броню и экипаж, вам нужна Arena-E".
"Нет никаких доказательств установки систем Arena-E на российскую технику в Украине, где Россия потеряла более 5000 бронированных машин. Вероятно, это связано с неспособностью российской промышленности производить высокотехнологичные системы в больших масштабах, что обостряется под действием международных санкций", - резюмировали аналитики
- Напомним, согласно сведению Генштаба ВСУ на фейсбуке, по состоянию на 3 марта после начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине более 151,3 военных, 6673 боевых машин пехоты, 3405 танков, 2061 дрон, 301 самолет и 289 вертолетов.
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