Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Британская разведка: Разрушение плотины Каховской ГЭС может повлечь за собой новые наводнения в течение следующих дней

Британская разведка: Разрушение плотины Каховской ГЭС может повлечь за собой новые наводнения в течение следующих дней

7 июня, 2023 среда
09:17
Война с Россией

Ухудшение структуры дамбы Каховской ГЭС может повлечь за собой дополнительные наводнения в течение следующих нескольких дней

Об этом сообщает британская разведка.

Там отмечается, что Каховская ГЭС частично была разрушена около 3 часов утра 6 июня 2023 года. К 12:00 вся восточная часть плотины и большая часть гидро- и инженерной инфраструктуры были снесены.

Также известно, что уровень воды в Каховском водохранилище был рекордно высок перед обвалом, что привело к затоплению особо обширной территории.

По данным британской разведки, Запорожская АЭС, расположенная в 120 км от дамбы, вряд ли столкнется с немедленными дополнительными проблемами безопасности в результате падения уровня воды в водохранилище.

"Структура дамбы, вероятно, еще больше ухудшится в течение следующих нескольких дней, что приведет к новым наводнениям", - говорится в сообщении.

Подрыв Каховской ГЭС

6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, в результате чего она полностью разрушена. Началась эвакуация жителей районов, которые начали затапливать. После этого президент Украины Владимир Зеленский созвал экстренное заседание Совбеза и обороны, а мир массово начал реагировать на трагедию. Подробный ход событий здесь.

В частности, Кабмин предоставил 1,5 млрд грн для строительства двух новых магистральных водопроводов, которые помогут обеспечить Кривой Рог, Никополь и Марганец питьевой водой. Также Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областям было выделено почти 846 млн грн на обеспечение потребностей регионов в воде.

А ряд украинских городов заявил о готовности принять южан.

Зато командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев сказал, что подрыв оккупантами Каховской ГЭС не повредит контрнаступлению ВСУ. Киевская ГЭС прикрыта от ударов с воздуха и защищена от вражеских ДРГ.

В свою очередь генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота заявил, что пик разлива воды из Каховского водохранилища ожидается утром 7 июня . По его словам, после этого ситуация начнет стабилизироваться, а через 4-5 дней вода начнет спадать.

А президент Украины провел заседание Ставки, на котором была рассмотрена ситуация на фронте, готовность к контрнаступлению и подрыв РФ Каховской ГЭС. Он подчеркнул , что РФ заминировала дамбу ГЭС еще в прошлом году и Украина была готова к взрыву.

Кроме этого Владимир Зеленский обсудил с главой МАГАТЭ последствия подрыва ГЭС и риски для ЗАЭС и пригласил его в Украину.

А в Минагрополитики подсчитали, что по предварительным оценкам, в результате разрушения Каховской ГЭС, ориентировочно 10 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель на правобережье будут затоплены.

Вечером 6 июня Совет Безопасности ООН собрался для обсуждения ситуации, возникшей после подрыва российскими войсками плотины Каховской ГЭС. Там постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица заявил , что подрывом ГЭС россияне доказали, что не способны удержать временно оккупированные территории. Заместитель генсека ООН отметил , что подрыв гидроэлектростанции будет иметь далеко идущие последствия для многих тысяч людей.

Также на трагедию отреагировал президент США Джо Байден. Он уверил в поддержке и помощи Украине.

Украина
Россия
Херсонщина
Великобритания
Мир про Украину
Каховская ГЭС
Читайте также:
путін
5 июня, 2023 понедельник
В РФ по радио запустили экстренное "обращение" Путина о нападении Украины и всеобщей мобилизации
підрив Каховської ГЕС
6 июня, 2023 вторник
Каховская ГЭС полностью разрушена в результате подрыва: затопление грозит 80 населенным пунктам, продолжается эвакуация жителей Херсонщины
101-а американська дивізія
5 июня, 2023 понедельник
Дипломат Бессмертный: Вступление европейских и американских войск в войну против РФ – только вопрос времени
Киев
+21°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.82
    Покупка 36.82
    Продажа 37.39
  • EUR
    Покупка 39.63
    Продажа 40.47
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
7 июня
10:00
Компания Blizzard объявила конкурс на лучшую смерть в игре Diablo IV – похоронную речь для победителя зачитает Меган Фокс
09:55
Россияне в течение суток обстреляли 9 областей Украины: 5 погибших и 2 раненых. Ситуация в регионах
09:55
Курс валют в Украине: цены на доллар и евро 7 июня
09:34
Обновлено
Подрыв Каховской ГЭС: в течение следующих 20 часов уровень воды увеличится примерно на метр, к утру затоплено 1852 дома на правобережье Херсонщины
09:21
Лавров заявил, что F-16 для Украины "могут вмещать ядерное оружие" и это приведет к эскалации. В Белом доме ответили
08:41
Концерн Rheinmetall получил от минобороны Германии заказ на 20 БМП Marder для Украины
08:25
Инфографика
Самолет, 880 солдат, 37 артсистем и 13 танков: Генштаб ВСУ назвал потери России за сутки
08:05
Госдеп США передал месседж российским властям: вы должны немедленно вывести свои силы из Украины и прекратить неоправданное вторжение
08:02
OPINION
Контрнаступление – не кино, билет на него не купишь
07:42
Иран
США ввели санкции против лиц и организаций, способствовавших развитию ракетной программы Ирана
07:08
Баланс доказательств и аргументов свидетельствует о том, что россияне намеренно взорвали Каховскую ГЭС, - ISW
07:00
Анонс
"Фиорентина" - "Вест Хэм": где и когда смотреть финал Лиги конференций
06:51
ВСУ поразили 14 артподразделений РФ на огневых позициях и Су-25, на фронте произошло более 30 боевых столкновений, - Генштаб
06:36
Зеленский обратился в мир после подрыва Каховской ГЭС: нужна немедленная и максимальная реакция на террор, нужно остановить российское зло
06:00
Боевые действия на территории Украины в последнее время стали более интенсивными, а ВСУ готовы к контрнаступлению, - генерал Милли
05:36
Заместитель генсека ООН: Подрыв Каховской ГЭС приведет к дальновидным последствиям
05:25
Усик назвал россиян больными и неизлечимыми людьми
05:02
Московская квартира после пожара
В Москве загорелся 8-этажный дом. Пострадали 4 детей, еще один ребенок - умер
04:50
Харри Кейн
"Реал" нашел замену обладателю "Золотого мяча"
04:42
Евгений Пригожин и его наемники
В Санкт-Петербурге зэк-вагнеровец ограбил цветочный магазин на 100 тыс. рублей
03:59
Мирон Маркевич
Маркевич рассказал, чем занимался во время семилетней паузы в карьере
03:14
Усик: Я знаю, что мы вернемся в украинский Симферополь
02:43
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 6 июня
01:57
Морпехи уничтожили российский наблюдательный пост и 3 БМП
01:23
Обладатель "Золотого мяча" бесплатно покинул "Реал" и перешел в клуб из Саудовской Аравии
01:12
Джо Байден
Байден отреагировал на подрыв Каховской ГЭС
01:10
Подрыв Каховской ГЭС: актуальная ситуация, последствия, реакции Украины и мира
00:43
Тактикой выжженной земли РФ признает, что не способна удержать оккупированные территории, - Кислица на заседании Совбеза ООН по подрыву Каховской ГЭС
00:41
В Румынии в 350 км от границы с Украиной произошло землетрясение
00:18
Минагрополитики спрогнозировало последствия подрыва Каховской ГЭС для сельского хозяйства
00:06
Президент Сербии подтвердил продажу Украине оружия через посредников
2023, вторник
6 июня
23:49
Новое правительство Болгарии готово оказывать военную помощь Украине, - министр обороны Тагарев
23:38
Лучший бомбардир УПЛ Довбик продлил контракт с "Днепром-1"
23:24
США пообещали "в ближайшие дни и недели" дополнительные пакеты поддержки Украины
22:58
Зеленский: Уничтожение РФ Каховской ГЭС свидетельствует, что оккупанты осознали — из Крыма придется бежать
22:40
Гендиректор МАГАТЭ посетит Украину, чтобы оценить последствия подрыва Каховской ГЭС для ЗАЭС, - Зеленский
22:18
Эксклюзив
Ядерное оружие немного предемонизировано, его опасность преувеличена, - военный аналитик Гетьман
22:10
Подрыв Каховской ГЭС: правительство выделило 1,5 млрд грн на новый водопровод для Кривого Рога, Никополя и Марганца
21:49
Обновлено
Россия вторично на протяжении суток обстреляла аммиакопровод в Харьковской области
21:34
Аналитика
Сергей Згурец
Россия гибридным образом создает угрозу для новой ядерной катастрофы, взорвав дамбу Каховской ГЭС. Колонка Сергея Згурца
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV