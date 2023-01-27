Британская разведка разоблачила РФ на дезинформации об успехах вблизи Орехова и Угледара
Аналитики британской разведки утверждали, что россияне могли провести локальные атаки вблизи Орехова и Угледара, но достижение РФ каких-либо существенных успехов очень маловероятно
Об этом сообщило минобороны Британии в твиттере.
Аналитики обратили внимание на российских онлайн-обозревателей боевых действий: последние 6 дней они утверждали, что российская армия значительно продвинулась вперед, прорвав украинскую оборону на двух участках: в Запорожской области возле Орехова и в 100 км к востоку, в Донецкой области, вблизи Угледара.
Отмечается, что подразделения РФ могли проводить там локальные разведывательные атаки, но очень маловероятно, что Россия действительно добилась каких-либо существенных успехов.
"Существует реальная возможность того, что российские военные источники намеренно распространяют дезинформацию, пытаясь показать, что российская операция набирает обороты", - говорится в заявлении.
- Напомним, вчера аналитики разведки Британии отчитывались о завершении подготовки 2-й гвардейской мотострелковой дивизии РФ в Беларуси: ее сила будет ограничена после обучения, предположительно, как и других группировок.
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