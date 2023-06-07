Британская разведка расследует причастность РФ к подрыву Каховской ГЭС, - Сунак
Премьер Британии Риши Сунак заявил, что разведывательные службы Соединенного Королевства изучают причастность России к подрыву Каховской ГЭС
Об этом сообщает Sky News .
По словам Сунака, разведывательные службы изучают причастность РФ к подрыву Каховской ГЭС, однако еще не сделали окончательного вывода о том, стоит ли Москва за "ужасной атакой".
"Если это сделано намеренно, то это самая большая атака на гражданскую инфраструктуру в Украине с начала войны. Приступы на гражданскую инфраструктуру ужасны и неправильны. Мы уже видели предыдущие случаи этого, но пока рано говорить окончательно", - сказал Сунак журналистам на пути к Вашингтон, который он посетит с официальным визитом.
Премьер добавил, что Великобритания уже отреагировала на атаку предоставлением Украине гуманитарной помощи.
"Мы уже выделили ресурсы и финансирование для поддержки ООН и Красного Креста для реагирования на подобные ситуации. И теперь они могут перенаправить эти ресурсы, чтобы помочь и эвакуироваться из затопленных районов", - рассказал Сунак.
- 6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, в результате чего она полностью разрушена. Началась эвакуация жителей районов, которые начали затапливать. Владимир Зеленский созвал экстренное заседание Совбеза и обороны. Эспрессо следил за ходом событий в текстовом онлайне.
- Президент Украины провел заседание Ставки, на котором была рассмотрена ситуация на фронте, готовность к контрнаступлению и подрыв РФ Каховской ГЭС
- Также Зеленский заявил , что РФ заминировала дамбу ГЭС еще в прошлом году и Украина была готова к взрыву.
- По данным NBC, США готовы рассекретить разведданные по ответственности РФ за подрыв Каховской ГЭС.
- На экстренном заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель Украины Сергей Кислица заявил , что подрывом ГЭС россияне доказали, что не способны удержать временно оккупированные территории.
- Также на катастрофу отреагировал президент США Джо Байден, заверивший Украину в дальнейшей поддержке и помощи.
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