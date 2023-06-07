Об этом сообщает Sky News .

По словам Сунака, разведывательные службы изучают причастность РФ к подрыву Каховской ГЭС, однако еще не сделали окончательного вывода о том, стоит ли Москва за "ужасной атакой".

"Если это сделано намеренно, то это самая большая атака на гражданскую инфраструктуру в Украине с начала войны. Приступы на гражданскую инфраструктуру ужасны и неправильны. Мы уже видели предыдущие случаи этого, но пока рано говорить окончательно", - сказал Сунак журналистам на пути к Вашингтон, который он посетит с официальным визитом.

Премьер добавил, что Великобритания уже отреагировала на атаку предоставлением Украине гуманитарной помощи.

"Мы уже выделили ресурсы и финансирование для поддержки ООН и Красного Креста для реагирования на подобные ситуации. И теперь они могут перенаправить эти ресурсы, чтобы помочь и эвакуироваться из затопленных районов", - рассказал Сунак.