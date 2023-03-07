Британская разведка рассказала об успехах и проблемах ВСУ в Бахмуте
Украинским военным удалось стабилизировать периметр обороны в Бахмуте, однако поставки города усложнились из-за подрыва россиянами ключевого моста
Об этом пишет минобороны Британии в twitter .
Британская разведка считает, что украинская оборона Бахмута продолжает истощать силы обеих сторон. При этом аналитики обращают внимание, что в минувшие выходные украинские силы, вероятно, стабилизировали периметр обороны после предварительного продвижения России на севере города.
При этом ориентировочно 2 марта россияне разрушили мост, которым пролегала единственная асфальтированная дорога в Бахмут, которая все еще находилась под контролем Украины. Поэтому британцы предположили, что грязь, вероятно, мешает украинцам пополнять запасы, поскольку они все чаще вынуждены передвигаться по грунтовым дорогам.
В то же время, разведка Британии отмечает, что публичные разногласия между ППК "Вагнера" и министерством обороны России по распределению боеприпасов подчеркивают трудности в поддержке высокого уровня личного состава и боеприпасов, необходимых для продвижения РФ с их текущей тактикой.
- 7 марта Институт изучения войны написал, что дальнейшее содержание Бахмута важно из-за возможности уничтожать боеспособные российские подразделения, однако город на Донетчине не имеет критического значения.
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