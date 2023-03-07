Об этом пишет минобороны Британии в twitter .

Британская разведка считает, что украинская оборона Бахмута продолжает истощать силы обеих сторон. При этом аналитики обращают внимание, что в минувшие выходные украинские силы, вероятно, стабилизировали периметр обороны после предварительного продвижения России на севере города.

При этом ориентировочно 2 марта россияне разрушили мост, которым пролегала единственная асфальтированная дорога в Бахмут, которая все еще находилась под контролем Украины. Поэтому британцы предположили, что грязь, вероятно, мешает украинцам пополнять запасы, поскольку они все чаще вынуждены передвигаться по грунтовым дорогам.

В то же время, разведка Британии отмечает, что публичные разногласия между ППК "Вагнера" и министерством обороны России по распределению боеприпасов подчеркивают трудности в поддержке высокого уровня личного состава и боеприпасов, необходимых для продвижения РФ с их текущей тактикой.