Британская разведка рассказала о важной роли, которую сыграл корабль "Оленегорский горняк" для Черноморского флота РФ
Десантный корабль "Оленегорский горняк", подбитый на военно-морской базе в Новороссийске, активно помогал Черноморскому флоту РФ в войне против Украины
Об этом сообщает министерство обороны Великобритании.
Обычно этот корабль помогал Черноморскому флоту с момента российского вторжения в Украину. Он часто перевозил военный и гражданский трафик между Россией и оккупированным Крымом, когда Керченский мост был поврежден вследствие атак.
По данным разведки, корабль "Оленегорский горняк" весит 3600 тонн и длину 113 метров. Он является крупнейшим российским военным судном, которое серьезно повредили или уничтожили с момента затопления крейсера "Москва" 13 апреля 2022 года.
Как пишет разведка Британии, это существенный удар для Черноморского флота, ранее переместивший большинство своих кораблей в Новороссийск из-за высокой угрозы Севастополю.
Взрывы в Новороссийске
Утром в пятницу, 4 августа, жители российского города Новороссийски сообщили о взрывах. Минобороны РФ заявило, что Украина якобы атаковала двумя морскими дронами военно-морскую базу в городе.
Губернатор края сказал, что пострадавших и разрушений в результате атаки якобы нет. Отмечалось, что инфраструктура Каспийского трубопроводного консорциума не пострадала, отгрузка нефти продолжается, но движение судов в порту временно приостановлено.
Впоследствии, в сети появилась информация, что подбит десантный корабль "Оленегорский горняк". В частности, об этом писал и один из российских пропагандистов. Он утверждал, что якобы затопило один из отсеков, из-за чего судно опрокинуло на бок.
Спикер Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук отметил , что Военно-Морские силы Вооруженных Сил Украины не имеют отношения к инциденту в Новороссийске.
Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в пятницу, 4 августа, прокомментировал взрывы в Новороссийске и отметил, что это серьезная оплеуха для российского руководства.
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