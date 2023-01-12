Об этом сообщает военная разведка министерства обороны Великобритании.

"В течение последних двух суток продолжаются ожесточенные бои как вокруг н.п. Соледар Донецкой области, так и на подступах к н.п. Кременная Луганской области", - говорится в обзоре британской разведки.

Отмечается, что с начала января 2023 года Россия выделила 76-ю гвардейскую воздушно-десантную дивизию ВДВ (воздушно-десантные войска) на усиление линии фронта вблизи Кременна после того, как оценила этот сектор как очень уязвимый.

В британской разведке добавляют, что до ноября 2022 года Россия привлекла почти весь развернутый состав ВДВ как долгосрочные наземные войска вдоль линии фронта в районе Херсона.

"В настоящее время, передислоцированные на Донбасс и Юг Украины, командиры, вероятно, пытаются использовать ВДС в соответствии с их предполагаемой доктринальной ролью как в отношении элитных сил быстрого реагирования", - сообщают в Минобороны Британии.

7 января британская разведка рассказала, что освобождение города Кременная в Луганской области может разрушить планы россиян по полной оккупации Донбасса.

11 января спикер Сил обороны Украины Восточного направления полковник Сергей Череватый опроверг заявления россиян, что Соледар находится под контролем РФ.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил: бои украинских защитников за Бахмут и Соледар в Донецкой области свидетельствуют о том, насколько важно усилить военную помощь Украине.

После обеда в тот же день заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что в городе Соледар российские войска пытаются прорвать оборону, продолжаются тяжелые бои.

В США по состоянию на вечер среды, 11 января, не было подтверждений сообщений, распространенных россиянами, о якобы захвате украинского города Соледар.

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