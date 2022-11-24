Британская разведка рассказала, куда РФ отправила выбитых из Херсона десантников
Россия, вероятно, перебросила основные подразделения ВДВ на особо опасных участках Донецкого и Луганского фронтов на Донбассе
Об этом сообщает военная разведка министерства обороны Великобритании.
"За последние две недели Россия, вероятно, передислоцировала основные подразделения ВДВ (ВДВ) на Донецкий и Луганский фронты на Донбассе", - говорится в отчете разведки.
Отмечается, что некоторые подразделения ВДВ, вероятно, были усилены мобилизованными резервистами.
"Хотя этот плохо обученный персонал ослабит якобы элитный потенциал VDV, Россия, вероятно, все равно распределит эти подразделения в секторах, которые считаются особенно важными", – предполагают в разведке.
Потенциальные оперативные задачи ВДВ включают в себя поддержку обороны района Кременная-Сватово в Луганской области или усиление наступательных операций против города Бахмут Донецкой области, отмечают в Минобороны Британии.
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