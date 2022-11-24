Об этом сообщает военная разведка министерства обороны Великобритании.

"За последние две недели Россия, вероятно, передислоцировала основные подразделения ВДВ (ВДВ) на Донецкий и Луганский фронты на Донбассе", - говорится в отчете разведки.

Отмечается, что некоторые подразделения ВДВ, вероятно, были усилены мобилизованными резервистами.

"Хотя этот плохо обученный персонал ослабит якобы элитный потенциал VDV, Россия, вероятно, все равно распределит эти подразделения в секторах, которые считаются особенно важными", – предполагают в разведке.

Потенциальные оперативные задачи ВДВ включают в себя поддержку обороны района Кременная-Сватово в Луганской области или усиление наступательных операций против города Бахмут Донецкой области, отмечают в Минобороны Британии.

11 ноября в сети появились видео украинских военных, которые вывешивали желто-голубые флаги в Херсоне. Это подтвердило ГУР Министерства обороны.

Также известно, что с 7 по 13 ноября Силы обороны в Херсонской области освободили от захватчиков 179 сел и городов более чем на 4,5 тыс. кв. км территории.

14 ноября в Институте изучения войны отметили, что российское наступление в Донецкой области усилятся в ближайшие недели, поскольку туда прибудут дополнительные мобилизованные солдаты и выведенные из Херсона войска.

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