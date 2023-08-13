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Британская разведка рассказала, кто может финансировать ЧВК Вагнера

13 августа, 2023 воскресенье
09:34
Война с Россией

Разведка Великобритании предполагает, что Кремль, вероятно, больше не занимается финансированием ЧВК Вагнера. Это может делать власть Беларуси

Об этом сообщает министерство обороны Великобритании.

Там заявили, что группа Вагнера движется к процессу сокращения и переформатирования в основном для того, чтобы сэкономить на зарплате персонала в период финансового давления.

В отчете отмечается, что после неудачного мятежа под руководством главаря вагнеровцев Евгения Пригожина в июне 2023 года Россия, вероятно, действовала против некоторых других его бизнесов.

"Есть реалистичная вероятность того, что Кремль больше не финансирует группу. Если российское государство уже не плательщики – тогда финансирование ЧВК Вагнера происходит со стороны белорусских властей", - отмечают в британской разведке.

При этом минобороны Британии подчеркивает, что такие расходы были бы "нежелательной утечкой скромных белорусских ресурсов".

Как вагнеровцы оказались в Беларуси

После мятежа предводителя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, который состоялся в конце июня, в Кремле сообщили о передислокации наемников в Беларусь.

27 июня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина. По его словам, вагнеровцы, которые прибыли вместе с ним, не будут охранять  размещенное там российское тактическое ядерное оружие. Однако Лукашенко подчеркнул, что ожидает от наемников помощи в обороне Беларуси. Правда, от кого намерена обороняться Беларусь, диктатор не уточнил. 

29 июня спутник зафиксировал возведение палаточного лагеря недалеко от Осиповичей в Могилевской области Беларуси, а 3 июля росСМИ опубликовали фото вероятного лагеря для вагнеровцев.

11 июля в минобороны Беларуси заявили, что вагнеровцы будут учить армию РБ воевать. 14 июля сообщалось, что под Осиповичами (Беларусь) проходят занятия с подразделениями территориальных войск, где инструкторами по некоторым военным дисциплинам выступают бойцы ЧВК Вагнера.

Утром 15 июля в Беларуси была замечена большая колонна легковых и грузовых автомобилей на номерах "ДНР" и "ЛНР". Вероятно, это были наемники ЧВК Вагнера. В Госпогранслужбе подтвердили эту информацию.

В воскресенье, 16 июля, мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщила , что на контрольно-пропускном пункте на границе между Беларусью и РФ установили два флага – России и ЧВК Вагнера.

Вагнеровцы объявили , что 30 июля будет закрыта главная база ЧВК в РФ – она находится в населенном пункте Молькино, что в Краснодарском крае.

19 июля финансист ЧВК Вагнера Евгений Пригожин выступил в Беларуси перед вагнеровцами, назвал ситуацию на фронте "позором" и призвал наемников "дождаться момента, чтобы проявить себя по полной".

Позже, 23 июля, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о желании размещенных в его стране наемников из российского ПВК Вагнера "сходить на экскурсию" в Польшу. После этого в тот же день в Беларусь прибыла десятая колонна вагнеровцев, в которой по меньшей мере десять единиц техники.

В Институте изучения войны заявили, что нет никаких признаков того, что вагнеровцы в Беларуси имеют тяжелое вооружение, необходимое для серьезного наступления на Украину или Польшу

25 июля, в Беларусь прибыла 11-я колонна вагнеровцев, на этот раз с бронеавтомобилями. В колонне по меньшей мере 29 единиц автомобильной техники. Также стало известно, кто возглавил вагнеровцев в Беларуси.

27 июля сообщалось, что подразделения частной военной компании Вагнера ищут в Беларуси лиц, готовых воевать против Литвы и Польши. Также в этот день Гаюн сообщил, что в Беларусь прибыла 12-я по счету колонна ЧВК Вагнера, в которой насчитали по меньшей мере 50 единиц техники.

28 июля в Центре национального сопротивления предупредили , что вагнеровцы готовят провокации на границе Беларуси с ЕС. Также в этот день в Беларуси зафиксировали 13-ю колонну наемников.

31 июля стало известно, что ЧВК Вагнера приостановила "на неопределенный срок" работу своих региональных центров по набору наемников. Также по приказу финансиста Евгения Пригожина они должны до 5 августа прибыть в лагеря в Республике Беларусь.

В Беларуси обнаружили еще одну локацию частной военной компании Вагнера близ Осиповичей, наемники используют склады.

4 августа СБУ разоблачила план РФ провести теракт на нефтеперерабатывающем заводе в Беларуси, чтобы обвинить Украину и спровоцировать войну. Российская ДРГ, состоящая из кадровых военных, должна находиться под прикрытием вагнеровцев и украинских диверсантов.

Впоследствии в министерстве обороны Британии предположили , что Россия заинтересована в том, чтобы представить белорусские силы противостоящими НАТО.

Россия
Белорусь
Вагнергейт
Великобритания
Мятеж Вагнера
Евгений Пригожин
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