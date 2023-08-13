Британская разведка рассказала, кто может финансировать ЧВК Вагнера
Разведка Великобритании предполагает, что Кремль, вероятно, больше не занимается финансированием ЧВК Вагнера. Это может делать власть Беларуси
Об этом сообщает министерство обороны Великобритании.
Там заявили, что группа Вагнера движется к процессу сокращения и переформатирования в основном для того, чтобы сэкономить на зарплате персонала в период финансового давления.
В отчете отмечается, что после неудачного мятежа под руководством главаря вагнеровцев Евгения Пригожина в июне 2023 года Россия, вероятно, действовала против некоторых других его бизнесов.
"Есть реалистичная вероятность того, что Кремль больше не финансирует группу. Если российское государство уже не плательщики – тогда финансирование ЧВК Вагнера происходит со стороны белорусских властей", - отмечают в британской разведке.
При этом минобороны Британии подчеркивает, что такие расходы были бы "нежелательной утечкой скромных белорусских ресурсов".
Как вагнеровцы оказались в Беларуси
После мятежа предводителя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, который состоялся в конце июня, в Кремле сообщили о передислокации наемников в Беларусь.
27 июня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина. По его словам, вагнеровцы, которые прибыли вместе с ним, не будут охранять размещенное там российское тактическое ядерное оружие. Однако Лукашенко подчеркнул, что ожидает от наемников помощи в обороне Беларуси. Правда, от кого намерена обороняться Беларусь, диктатор не уточнил.
29 июня спутник зафиксировал возведение палаточного лагеря недалеко от Осиповичей в Могилевской области Беларуси, а 3 июля росСМИ опубликовали фото вероятного лагеря для вагнеровцев.
11 июля в минобороны Беларуси заявили, что вагнеровцы будут учить армию РБ воевать. 14 июля сообщалось, что под Осиповичами (Беларусь) проходят занятия с подразделениями территориальных войск, где инструкторами по некоторым военным дисциплинам выступают бойцы ЧВК Вагнера.
Утром 15 июля в Беларуси была замечена большая колонна легковых и грузовых автомобилей на номерах "ДНР" и "ЛНР". Вероятно, это были наемники ЧВК Вагнера. В Госпогранслужбе подтвердили эту информацию.
В воскресенье, 16 июля, мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщила , что на контрольно-пропускном пункте на границе между Беларусью и РФ установили два флага – России и ЧВК Вагнера.
Вагнеровцы объявили , что 30 июля будет закрыта главная база ЧВК в РФ – она находится в населенном пункте Молькино, что в Краснодарском крае.
19 июля финансист ЧВК Вагнера Евгений Пригожин выступил в Беларуси перед вагнеровцами, назвал ситуацию на фронте "позором" и призвал наемников "дождаться момента, чтобы проявить себя по полной".
Позже, 23 июля, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о желании размещенных в его стране наемников из российского ПВК Вагнера "сходить на экскурсию" в Польшу. После этого в тот же день в Беларусь прибыла десятая колонна вагнеровцев, в которой по меньшей мере десять единиц техники.
В Институте изучения войны заявили, что нет никаких признаков того, что вагнеровцы в Беларуси имеют тяжелое вооружение, необходимое для серьезного наступления на Украину или Польшу
25 июля, в Беларусь прибыла 11-я колонна вагнеровцев, на этот раз с бронеавтомобилями. В колонне по меньшей мере 29 единиц автомобильной техники. Также стало известно, кто возглавил вагнеровцев в Беларуси.
27 июля сообщалось, что подразделения частной военной компании Вагнера ищут в Беларуси лиц, готовых воевать против Литвы и Польши. Также в этот день Гаюн сообщил, что в Беларусь прибыла 12-я по счету колонна ЧВК Вагнера, в которой насчитали по меньшей мере 50 единиц техники.
28 июля в Центре национального сопротивления предупредили , что вагнеровцы готовят провокации на границе Беларуси с ЕС. Также в этот день в Беларуси зафиксировали 13-ю колонну наемников.
31 июля стало известно, что ЧВК Вагнера приостановила "на неопределенный срок" работу своих региональных центров по набору наемников. Также по приказу финансиста Евгения Пригожина они должны до 5 августа прибыть в лагеря в Республике Беларусь.
В Беларуси обнаружили еще одну локацию частной военной компании Вагнера близ Осиповичей, наемники используют склады.
4 августа СБУ разоблачила план РФ провести теракт на нефтеперерабатывающем заводе в Беларуси, чтобы обвинить Украину и спровоцировать войну. Российская ДРГ, состоящая из кадровых военных, должна находиться под прикрытием вагнеровцев и украинских диверсантов.
Впоследствии в министерстве обороны Британии предположили , что Россия заинтересована в том, чтобы представить белорусские силы противостоящими НАТО.
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