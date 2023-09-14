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Британская разведка рассказала, как Украине удалось вырваться из российской энергетической ловушки

14 сентября, 2023 четверг
09:09
Война с Россией

Энергоатом успешно устанавливает западные топливные сборки для атомных электростанций, генерирующих около половины электроэнергии в стране. Это позволяет Украине снизить свою зависимость от российского топлива

Об этом информирует министерство обороны Великобритании .

В ведомстве напомнили, что 10 сентября НАЭК "Энергоатом" вместе с американско-японским производителем ядерного топлива Westinghouse начали использовать топливные сборки на двух энергоблоках Ривненской АЭС, мощностью 440 мегаватт каждый, а комплектующие к ним в перспективе будут производиться в Украине.

Все атомные электростанции Украины имеют реакторы, которые построили еще в советское время, и до февраля 2022 года наша страна получала ядерное топливо исключительно из России. После начала полномасштабной войны Украина ускорила свои планы по диверсификации своих поставок.

"Учитывая, что атомная энергетика обеспечивает примерно половину электроэнергии в Украине, успех Энергоатома в поставках и установке западного топлива является главным направлением в долгосрочном отделении Украины от России, чье влияние на энергоснабжение Украины значительно уменьшилось", - говорится в заявлении.

  • 18 июля на Ривненской АЭС заработал еще один энергоблок. Станция прибавила в мощности на 1000 МВт. Энергоблок №3 находился в ремонте с 16 мая по 17 июля. Таким образом, сейчас работают все 4 энергоблока Ривненской АЭС. Общая электрическая мощность РАЭС сегодня составляет 2686 МВт.
Мир
ядерная программа
Енергия
Ровенщина
атомная энергетика
Великобритания
Экономика
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