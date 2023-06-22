Британская разведка рассказала, как руководство РФ пытается скрыть свои преступления в отношении украинских детей
Власти РФ пытаются переключить внимание мира с депортации детей, создав комиссию для расследования "преступлений украинской власти" против несовершеннолетних с 2014 года
Об этом говорится в сообщении британской разведки, опубликованном в Twitter минобороны.
20 июня госдума РФ проголосовала за создание парламентской комиссии для расследования "преступлений, совершенных украинскими властями против несовершеннолетних на Донбассе с 2014 года".
По данным разведки, это ответный шаг на осуждение мировым сообществом депортации Россией детей с временно оккупированных территорий Украины.
"Вполне вероятно, что этот шаг является как формой "юридической войны", так и частью российских информационных операций, в которых законодательство используется в качестве оружия, чтобы замылить картину собственных вопиющих действий", - отметили в британской разведке.
Сообщение о правах детей очевидно является важной коммуникационной темой для Кремля, поскольку именно подозрение в незаконной депортации детей стало основанием для выдачи ордера МКС на арест Путина .
- В мае омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил о наличии доказательств причастности Беларуси к незаконной депортации детей в РФ.
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