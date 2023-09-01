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Британская разведка рассказала, как россияне пытаются оградить символ оккупации Крыма от атак

1 сентября, 2023 пятница
09:53
Война с Россией

Россия использует физический барьер, ПВО и ряд других средств защиты Крымского моста, надеясь защитить его от новых украинских атак

Об этом сообщает министерство обороны Британии в обзоре о войне от 1 сентября.

"Россия использует широкий спектр средств пассивной защиты, как генераторы дыма и подводные барьеры, наряду с активными средствами – как системы ПВО, чтобы повысить устойчивость этой переправы и снизить риски от будущих ударов. Такие масштабные меры обуславливают важность этого моста и для логистики, и как символ российской оккупации", – отмечают аналитики.

По словам разведчиков, Керченский пролив является "слабым звеном" логистики для группировок врага на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей, ведь в этом РФ очень зависит от Крымского моста и атак.

Британская разведка констатирует, что спутниковые снимки от 29 августа подтверждают создание россиянами подводного барьера из затопленных кораблей и защитных бонов. Таким образом, враг пытается защитить мост от морских беспилотников.

"В южной части моста это несколько судов на расстоянии 160 метров. Они расположены в том же месте, где 17 июля произошли атаки украинских дронов "Морской малыш"", - говорится в материале.

Разведка пишет, что в сентябре этого года российский ВМФ несколько дней испытывал на баржах цели-обманки, вероятно готовясь защищаться от ракет с радиолокационным наведением.

Взрывы у Крымского моста, повреждение российского танкера 5 августа и атака в Новороссийске: что известно

Утром в пятницу, 4 августа, жители российского города Новороссийски сообщили о взрывах. Минобороны РФ заявило, что Украина якобы атаковала двумя морскими дронами военно-морскую базу в городе.

Губернатор края сказал, что пострадавших и разрушений в результате атаки якобы нет. Отмечалось, что инфраструктура Каспийского трубопроводного консорциума не пострадала, отгрузка нефти продолжается, но движение судов в порту временно прекращено.

Впоследствии, в сети появилась информация, что подбит десантный корабль "Оленегорский горняк". В частности, об этом писал и один из российских пропагандистов. Он утверждал, что якобы затопило один из отсеков, из-за чего судно опрокинуло на бок.

В ночь на 5 августа в районе Крымского моста прогремели мощные взрывы, предположительно вызванные морскими дронами.

Представитель оккупационных властей на Запорожье Владимир Рогов сообщил, что, "по предварительной информации, в результате атаки морскими дронами в Керченском проливе был поврежден российский танкер СИГ (SIG)". По данным экипажа, повреждено машинное отделение. Корабль не может самостоятельно передвигаться, однако утечки топлива нет. Ему на помощь отправлены два буксира.

Сразу после атаки у российских оккупационных властей были разные версии событий. Владимир Рогов писал в телеграммах о взрыве в районе н. п. Яковенково.

Он добавил, что на Крымском мосту было перекрыто движение и отключено освещение в связи с мерами безопасности. Однако сам мост, по предварительным данным, не пострадал. Также Рогов подчеркнул, что это атака украинских дронов.

Российские телеграмм-каналы писали о нескольких взрывах и звуках стрельбы. В районе моста звучал сигнал тревоги.

Советник оккупационного главы Крыма Олег Крючков информацию о взрывах в районе моста не подтверждал . Сигнал тревоги в районе Керченского моста, по его словам, включен только из-за угрозы атаки. Также он отмечал , что "громкие звуки, которые слышали жители Керчи, к Крымскому мосту отношения не имели. Объявлена угроза атаки. После ее снятия движение возобновится".

Впоследствии Владимир Рогов добавил , что мост атакован надводными и воздушными дронами. Три из них уже уничтожены.

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк прокомментировал недавние атаки дронов на российские корабли и заявил , что они полностью законны, ведь проводились в территориальных водах Украины. Для того чтобы "хлопок" в РФ прекратился, глава СБУ предложил россиянам воспользоваться единственной возможностью - "оставить территориальные воды Украины и нашу землю".

Впоследствии источники Службы безопасности сообщили нескольким украинским СМИ, что атаку на российский танкер SIG совершили сотрудники СБУ в рамках спецоперации. Участие в этом также принимали Военно-Морские силы.

Там отметили, что для спецоперации использовали надводный дрон из 450 кг тротила, которым и взорвали судно. В результате нефтяной танкер РФ SIG, построенный в 2014 году и весящий около 5 тыс. тонн, получил повреждение у Крымского моста.

Впоследствии секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов прокомментировал недавние атаки дронов по территории России и временно оккупированного Крыма, заявив о расширении масштабов дальности боевой работы по военным объектам РФ.

Аналитик международного разведывательного сообщества InformNapalm Антон Павлушко рассказал , что в Черном море хватает российских целей, постоянно занимающихся поставками для армии РФ.

В отчете Института изучения войны 6 августа заявили, что удары украинских Военно-Морских сил по российским целям, вероятно, являются частью преднамеренной кампании по перехвату, направленной на создание благоприятных условий для более масштабных контрнаступательных операций.

Вечером 17 августа российские террористы сообщили, что якобы отразили атаку украинского морского беспилотника на Черноморский флот.

ВМС Украины советуют врагу затопить весь Черноморский флот для защиты Крымского моста: решит сразу много проблем.

Крым
російська армія
военные силы Украины
оккупированные территории
окупанти
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