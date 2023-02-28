Британская разведка рассказала, как повлияет на боеспособность РФ повреждение разведывательного самолета A-50 в Беларуси
Повреждение разведывательного российского самолета ДРЛО A-50 на аэродроме в Мачулищах ограничит возможность РФ проводить воздушные операции
Об этом пишет минобороны Британии в twitter .
Британская разведка обращает внимание, что 26 февраля белорусские партизаны из BYPOL и лидеры оппозиции сообщили о том, что российский разведывательный самолет ДРЛО A-50 был поврежден в результате атаки БПЛА на авиабазу Мачулищи. Белорусские партизаны из BYPOL сообщила о двух взрывах и повреждениях передней и средней частей A-50, а также антенны радара.
A-50 – российская бортовая платформа раннего предупреждения и управления. Его роль состоит в создании распознанной воздушной картины и обеспечении координации соседних истребителей.
Атака на аэродром и повреждения официально не подтверждены. Однако потеря A-50 была бы значительной, поскольку он имеет решающее значение для российских воздушных операций в обеспечении картины воздушного боевого пространства. Это, вероятно, оставит в эксплуатации шесть оперативных А-50, что еще больше ограничит воздушные операции России", - пришли к выводу в разведке Британии.
- 26 февраля сообщалось, что на военном аэродроме Мачулищи возле Минска произошло два взрыва и поврежден российский разведывательный самолет ДРЛО А-50 и снегоуборочная техника.
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