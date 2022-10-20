Британская разведка рассказала, что оккупантам бежать из Херсона будет не так-то легко

Об этом сообщает Министерство обороны Британии в Twitter .

"Заявление Суровикина как главного оперативного командира, в котором освещаются негативные новости о "специальной военной операции", весьма необычно. Вероятно, это указывает на то, что российские власти всерьез рассматривают возможность большого вывода своих войск из района к западу от Днепра", - говорится в сообщении.

Суровикин сообщил российским СМИ, что в районе Херсона "возникла сложная ситуация".

По данным британской разведки, ключевой задачей любой российской операции по отводу будет выведение войск и их техники в хорошем состоянии через реку шириной 1000 м.

"Поскольку все постоянные мосты серьезно повреждены, Россия, скорее всего, будет значительно полагаться на временный мост из барж, который она построила недалеко от Херсона в последние дни, и на военные понтонные переправы, продолжающие действовать в нескольких местах", - сообщили в ведомстве. .

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