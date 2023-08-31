Британская разведка проанализировала атаки дронов на территории РФ и оценила работу российской ПВО

Об этом сообщает министерство обороны Великобритании.

Отмечается, что Россия подверглась 25 случаям атак беспилотниками с начала августа 2023 года. Следует заметить, что многие из этих беспилотников успешно достигли своих целей, что может свидетельствовать о сложностях, которые испытывают российские ПВО при выявлении и ликвидации этих угроз.

"Россия, вероятно, переосмысливает свою позицию противовоздушной обороны в районе между Украиной и Москвой, чтобы лучше противостоять этим нападениям", – говорится в сообщении.

В разведке заметили, что предварительные удары по российским военным авиабазам привели к рассредоточению российских самолетов по всей территории России. Однако недавние удары по Сольцам и Пскову продемонстрировали, что БПЛА обладают значительным радиусом действия, что затрудняет дальнейшее рассредоточение.

"Вполне возможно, что России придется рассмотреть вопрос о добавлении дополнительных систем противовоздушной обороны на аэродромы, которые, по ее мнению, находятся под угрозой атак БПЛА", - считают в разведке Британии.