Британская разведка проанализировала атаки дронов на территории РФ и оценила работу российской ПВО
В августе 2023 года территорию России 25 раз атаковали беспилотные летальные аппараты. Большинство из дронов достигли своих целей. Это свидетельствует о трудностях в российской ПВО
Об этом сообщает министерство обороны Великобритании.
Отмечается, что Россия подверглась 25 случаям атак беспилотниками с начала августа 2023 года. Следует заметить, что многие из этих беспилотников успешно достигли своих целей, что может свидетельствовать о сложностях, которые испытывают российские ПВО при выявлении и ликвидации этих угроз.
"Россия, вероятно, переосмысливает свою позицию противовоздушной обороны в районе между Украиной и Москвой, чтобы лучше противостоять этим нападениям", – говорится в сообщении.
В разведке заметили, что предварительные удары по российским военным авиабазам привели к рассредоточению российских самолетов по всей территории России. Однако недавние удары по Сольцам и Пскову продемонстрировали, что БПЛА обладают значительным радиусом действия, что затрудняет дальнейшее рассредоточение.
"Вполне возможно, что России придется рассмотреть вопрос о добавлении дополнительных систем противовоздушной обороны на аэродромы, которые, по ее мнению, находятся под угрозой атак БПЛА", - считают в разведке Британии.
- В ночь с 29 на 30 августа российское ПВО якобы сработало во временно оккупированном Севастополе, Московской, Рязанской, Калужской, Брянской и Орловской областях.
- Утром 31 августа министерство обороны России в очередной раз обвинило Украину в атаке беспилотником по Московской области. Отмечается, что летальный аппарат якобы уничтожен.
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