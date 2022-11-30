Британская разведка предупредила о новой волне репрессий в РФ
С 1 декабря 2022 г. в России вступает в силу поправка к закону об "иностранных агентах", которая позволит Кремлю усилить репрессии
Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .
Британская разведка обращает внимание, что в июле 2022 года президент России Владимир Путин одобрил поправки к закону об иностранных агентах 2012 года, широко использовавшемуся для репрессий против оппонентов режима. Планируется, что новые меры вступят в силу с 1 декабря 2022 года.
Закон 2012 года определил "иностранных агентов" как лиц или организации, которые получили финансовую поддержку из-за границы. Поправки расширят определения, которые будут распространяться и на лиц, находящихся под неопределенным "влиянием или давлением" из-за границы.
Министерство юстиции РФ также будет иметь возможности публиковать личные данные и адреса определенных "иностранных агентов", что будет создавать для них риск преследований.
"Новые законы еще больше расширят репрессивные полномочия российского государства. Эта тенденция резко усилилась после вторжения РФ в Украину. Кремль, вероятно, действует на предупреждение, чтобы предотвратить рост внутреннего инакомыслия, поскольку война продолжается и все больше влияет на повседневную жизнь россиян", - пришли к выводу в разведке Британии.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.71
Покупка 39.71Продажа 40.42
-
EUR
Покупка 40.2Продажа 41.3
- Актуальное
- Важное