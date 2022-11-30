Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .

Британская разведка обращает внимание, что в июле 2022 года президент России Владимир Путин одобрил поправки к закону об иностранных агентах 2012 года, широко использовавшемуся для репрессий против оппонентов режима. Планируется, что новые меры вступят в силу с 1 декабря 2022 года.

Закон 2012 года определил "иностранных агентов" как лиц или организации, которые получили финансовую поддержку из-за границы. Поправки расширят определения, которые будут распространяться и на лиц, находящихся под неопределенным "влиянием или давлением" из-за границы.

Министерство юстиции РФ также будет иметь возможности публиковать личные данные и адреса определенных "иностранных агентов", что будет создавать для них риск преследований.

"Новые законы еще больше расширят репрессивные полномочия российского государства. Эта тенденция резко усилилась после вторжения РФ в Украину. Кремль, вероятно, действует на предупреждение, чтобы предотвратить рост внутреннего инакомыслия, поскольку война продолжается и все больше влияет на повседневную жизнь россиян", - пришли к выводу в разведке Британии.

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