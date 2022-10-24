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Британская разведка предупредила о дополнительной угрозе, которую несут иранские дроны

24 октября, 2022 понедельник
08:33
война с Россией

РФ с помощью массового использования иранских беспилотников Shahed-136 пытается пробить украинскую противовоздушную оборону

Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .

Британская разведка обращает внимание на то, что Россия продолжает использовать иранские беспилотные летательные аппараты против целей по всей Украине. В то же время, усилия Украины по впечатлению дронов Shahed-136 становятся все более успешными, а официальные источники, в том числе президент Владимир Зеленский, утверждают, что до 85% атак удается отбить.

Эти БПЛА медленные, шумные и летают на низкой высоте, благодаря чему единичные беспилотники легко сбивают с помощью обычных средств противовоздушной обороны.

"Россия, вероятно, использует большое количество иранских БПЛА Shahed-136, чтобы пробить все более эффективную украинскую противовоздушную оборону. Вероятно, они будут использоваться как замена высокоточного оружия большой дальности, которая становится все более дефицитной", - пришли к выводу в разведке Британии.

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Иран
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