Британская разведка предупредила, что ситуация в Авдеевке разворачивается по сценарию Бахмута
РФ добилась определенных успехов в "ползучем" наступлении на Авдеевку и пытается окружить украинских военных в городе близ Донецка
Об этом пишет минобороны Британии в twitter .
Британская военная разведка обращает внимание, что за последние три недели российские войска добились "ползущих" успехов вокруг контролируемого Украиной города Авдеевки, расположенного к северу от Донецка. Город с 2014 года находится на линии фронта и сейчас в значительной степени разрушен.
Аналитики утверждают, что операцию в основном провели наемники так называемого 1-го армейского корпуса "ДНР", хорошо знающие местность. Британцы предполагают, что разветвленный комплекс Авдеевского коксохимического завода будет рассматриваться как ключевая местность в ходе сражения.
"Тактично ситуация похожа на ту, что в Бахмуте. Украинские войска продолжают организованную оборону, но их линии поставки находятся под все большей угрозой из-за российской операции по окружению", - пришли к выводу в разведке Британии.
- 20 марта Генштаб ВСУ сообщил, что Российская Федерация продолжает вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.
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