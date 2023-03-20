Об этом пишет минобороны Британии в twitter .

Британская военная разведка обращает внимание, что за последние три недели российские войска добились "ползущих" успехов вокруг контролируемого Украиной города Авдеевки, расположенного к северу от Донецка. Город с 2014 года находится на линии фронта и сейчас в значительной степени разрушен.

Аналитики утверждают, что операцию в основном провели наемники так называемого 1-го армейского корпуса "ДНР", хорошо знающие местность. Британцы предполагают, что разветвленный комплекс Авдеевского коксохимического завода будет рассматриваться как ключевая местность в ходе сражения.

"Тактично ситуация похожа на ту, что в Бахмуте. Украинские войска продолжают организованную оборону, но их линии поставки находятся под все большей угрозой из-за российской операции по окружению", - пришли к выводу в разведке Британии.