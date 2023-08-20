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Британская разведка предполагает, что Украина использует SA-5 Gammon как наземную баллистическую ракету

20 августа, 2023 воскресенье
10:29
Война с Россией ЗРК

В разведке отметили, что Украина, вероятно, могла переоборудовать и использовать зенитные ракеты С-200, которые в странах НАТО обозначают SA-5 Gammon как наземное оружие

Об этом информирует британская разведка со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter .

По данным разведки, в России растет давление на руководителей воздушно-космических сил, особенно на начальника штаба генерал-полковника Виктора Афзалова. Это связано с ухудшением ситуации с ПВО на западе России, где часто атакуют беспилотники.

"Удары глубоко внутри России стратегически важны, поскольку президент Путин почти наверняка ворвался в Украину, предполагая, что это будет иметь незначительное прямое влияние на россиян", - говорится в заявлении.

Беспилотники регулярно долетают до Москвы, на что обращают внимание в Британии. Также участились сообщения об ударах ракетами С-200, которые в НАТО обозначают как SA-5 Gammon.

"Это оружие советских времен весом 7,5 тонн и длиной 11 метров извлечено из вооружения Украины для ПВО. Однако теперь оно, очевидно, используется как наземная баллистическая ракета", - предполагают в британской разведке.

Возле Москвы вроде бы сбили беспилотник: что известно

Как пишет РИА Новости, примерно в 3 часа ночи в московских аэропортах Внуково и Домодедово задерживали рейсы на вылет и прилет. Некоторые авиарейсы направлялись в Шереметьево.

Вероятно, это связано с очередной попыткой пролета беспилотника в Москву на южном направлении, о которой в 04:34 заявил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, силами ПВО она якобы была приостановлена.

Впоследствии об атаке дронов отчиталось и министерство обороны РФ. Там отметили, что 20 августа около 4 утра по московскому времени якобы была пресечена попытка "киевского режима осуществить террористическую атаку БПЛА самолетного типа" по объектам на территории Москвы и Московской области.

Там подчеркивают, что ПВО обнаружила беспилотник, летевший над территорией Ступинского района Московской области по направлению к Москве.

"БПЛА был сбит средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпел крушение в безлюдном районе. Пострадавших и разрушений нет", - пишут в минобороны РФ.

Третий регион РФ под атакой БПЛА за утро – Ростов

Так, губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил , что три дрона были сбиты средствами радиоэлектронной борьбы, применение противовоздушной обороны якобы не потребовалось.

"Сегодня ранним утром у нас в области была попытка теракта с использованием дронов-камикадзе. По БПЛА успешно отработала РЭБ. ПВО не применялось из-за малого размера цели. Два дрона упали на территории воинской части в Каменске, еще один - в километре севернее Новошахтинская", - написал губернатор.

По его словам, жертв и разрушений в результате падения дронов нет.

Также 19 августа неизвестный беспилотник, по всей вероятности, попал в военный аэродром "Сольцы" в Новгородской области России. Минобороны РФ тогда традиционно обвинили Украину в ударе.

Украина
Россия
російська армія
окупанти
НАТО
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