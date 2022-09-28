English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Война с Россией: хроника
Борьба за свободу слова
Главная Мир Британская разведка предполагает, что Россия подорвала "Северные потоки" подводным дроном

Британская разведка предполагает, что Россия подорвала "Северные потоки" подводным дроном

28 сентября, 2022 среда
20:00
Мир

Россия могла совершить "намеренную и спланированную" атаку на свои же газопроводы "Северный поток" и "Северный поток-2" в Балтийском море при помощи беспилотника

Об этом пишет The Times со ссылкой на информированный источник.

Наиболее вероятный сценарий, по мнению источника, состоит в том, что Россия тайно доставила автономный подводный аппарат с грузом в отдельные места на трубопроводах, построенных для транспортировки российского природного газа в Европу.

По словам источника, подводный аппарат мог быть запущен с небольшого судна, такого как рыбацкая лодка, еще несколько месяцев назад, а затем рядом с трубопроводами могли быть сброшены взрывные устройства.

"Они могли находиться там месяцами, ожидая, когда им дадут взорваться", - добавил собеседник The Times. По его словам, взрыв мог быть инициирован, например, с помощью источника шума определенной частоты, который мог быть сброшен в воду в нужное для РФ время.

Известно, что "Северные потоки" окружены стальным корпусом толщиной от 27 до 41 миллиметра, а также бетонным покрытием толщиной от 60 до 110 миллиметров. Чтобы пробить их, потребовалось бы много взрывчатки.

Версию с подлодками эксперты отвергают, поскольку вода в Балтийском море недостаточно глубока для их развертывания.

  • 27 сентября премьер Дании Мэтте Фредериксен заявила, что повреждение российских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" в Балтийском море является результатом умышленных действий.
  • 28 сентября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал диверсией повреждение газопровода "Северный поток" в Балтийском море. В тот же день Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отреагировал на утечку газа на российских трубопроводах системы "Северный поток".
  • Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что военных страны направят на защиту энергетических объектов из-за повреждений "Северных потоков".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Россия
Читайте также:
прикордонник
27 сентября, 2022 вторник
Госпогранслужба не выпускает студентов и даже позволяет себе их избивать, - мама студента Надежда Моравская
Микола Княжицький
Автор
27 сентября, 2022 вторник
Сын антиукраинского негодяя Балицкого вступил в батальон имени Судоплатова
Наталка Діденко
27 сентября, 2022 вторник
Синоптик Наталья Диденко рассказала, где в среду пройдут дожди и когда ждать потепления
Киев
+13°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 40.85
    Покупка 40.85
    Продажа 41.76
  • EUR
    Покупка 39.05
    Продажа 40.2
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, среда
28 сентября
20:59
Кривой Рог
Россияне атаковали Кривой Рог ракетами
20:49
Сказали, что нас там правильно бомбят: российские хоккеисты спровоцировали драку с украинцами во время матча Континентального кубка
20:30
Эксклюзив
Ситуация на Юге для ВСУ почти идеальна, – главный редактор Defense Express Катков
20:25
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
20:24
Александр Гвоздик
Благодаря Путину я возвращаюсь в бокс: украинский экс-чемпион мира заявил о возобновлении карьеры
20:02
Журналистка hromadske отказывается от номинации на премию Thomson Foundation из-за корреспондента пророссийского СМИ среди участников конкурса
19:56
Российский спорт – это мошенничество, пропаганда войны и поддержка терроризма, - скелетонист Гераскевич
19:46
Заболеваемость коронавирусом в Украине растет, Минздрав призывает вакцинироваться как можно скорее
19:33
Повреждение "Северных потоков": Норвегия направит военных на защиту нефтяных и газовых вышек страны
19:27
Южная Корея отказывается от запуска спутников с помощью российских ракет из-за санкций
19:23
В Москве застрелился директор одной из дочерних компаний РЖД
19:15
Джастин Трюдо
Псевдореферендумы и поддержка Украины: о чем Зеленский говорил с премьером Канады Трюдо
19:10
Сергей Палкин
"ФИФА действует почти как монополия", - гендиректор "Шахтера" призвал ФИФА гнать Россию из организации
19:04
В России мобилизуют людей с инвалидностью, онкобольных, многодетных родителей и старше 60 лет, - Генштаб
19:00
"Война двух культур: пора построить стену?" Ирма Витовская-Ванца в онлайн-проекте "Имена собственные"
18:55
Минкульт объявил сбор средств на восстановление Дома культуры Ирпеня – одного из старейших в Украине
18:47
санкции против РФ
США готовят санкции против системы "Мир" и ключевых финансовых агентств РФ, - WSJ
18:36
Николай Княжицкий
Деколонизация украинского культурного пространства – дело национальной безопасности
18:36
Передавали врагу информацию о ВСУ: двум жителям Донетчины объявили подозрение
18:34
Усик дал совет, как реанимировать карьеру Джошуа
18:33
Сенат США
Помощь Украине в $12,4 млрд: Сенат США поддержал законопроект о временном госфинансировании
18:25
С флагами и гимном Украины: как в Грузии встречают россиян
18:16
Гостаможслужба назвала первое украинское предприятие, получившее разрешения для "таможенного безвиза"
18:10
В оккупированном Мелитополе прогремели 8 взрывов
18:10
Сергей Руденко
Зачем Западу россияне-уклонисты?
18:08
Еврокомиссия представила восьмой пакет санкций против России
18:08
Эксклюзив
Генштаб может сообщить об успешной операции по Лиману в ближайшие дни, - главный редактор Defense Express Катков
18:04
Украина договаривается об обмене пленных "всех на всех", - Буданов
17:58
Эксклюзив
20% украинцев, выехавших за границу, не планируют возвращаться после войны, - социолог Паниотто
17:47
РФ планирует созвать Совбез ООН из-за "провокации" вокруг "Северных потоков"
17:47
Взлетел на воздух первый пассажирский электросамолет. Alice уйдет в серийное производство с 2026 года
17:41
Экс-футболист сборной России, "Спартака" и "Эвертона" получил повестку
17:25
В Херсонской области ВСУ стрелковым боем остановили российскую ДРГ
17:23
росія паспорт
В Финляндии подсчитали, сколько к ним въехало россиян с начала объявления мобилизации в РФ
17:14
"Били резиновыми и деревянными дубинками, пытали голодом": омбудсмен о содержании пленных украинцев оккупантами
17:09
В США изобрели приложение, которым можно проверить, что произойдет с любым городом в случае ядерного взрыва
17:05
Украинская артиллерия ударила по районам сосредоточения вооружения и техники россиян в Херсоне
16:59
Эксклюзив
В районе Лимана враг еще имеет возможности для полноценного отступления, но медленно окажется в окружении, - военный эксперт Коваленко
16:56
Эксклюзив
ЕС нужно принимать решения, которые отрежут Россию от благ цивилизации, – нардеп Власенко
16:51
"Даже Хрущев звучал более адекватно": Кислица о попытке постпреда РФ в ООН сорвать выступление Зеленского
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV