Об этом пишет The Times со ссылкой на информированный источник.

Наиболее вероятный сценарий, по мнению источника, состоит в том, что Россия тайно доставила автономный подводный аппарат с грузом в отдельные места на трубопроводах, построенных для транспортировки российского природного газа в Европу.

По словам источника, подводный аппарат мог быть запущен с небольшого судна, такого как рыбацкая лодка, еще несколько месяцев назад, а затем рядом с трубопроводами могли быть сброшены взрывные устройства.

"Они могли находиться там месяцами, ожидая, когда им дадут взорваться", - добавил собеседник The Times. По его словам, взрыв мог быть инициирован, например, с помощью источника шума определенной частоты, который мог быть сброшен в воду в нужное для РФ время.

Известно, что "Северные потоки" окружены стальным корпусом толщиной от 27 до 41 миллиметра, а также бетонным покрытием толщиной от 60 до 110 миллиметров. Чтобы пробить их, потребовалось бы много взрывчатки.

Версию с подлодками эксперты отвергают, поскольку вода в Балтийском море недостаточно глубока для их развертывания.

27 сентября премьер Дании Мэтте Фредериксен заявила, что повреждение российских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" в Балтийском море является результатом умышленных действий.

28 сентября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал диверсией повреждение газопровода "Северный поток" в Балтийском море. В тот же день Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отреагировал на утечку газа на российских трубопроводах системы "Северный поток".

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что военных страны направят на защиту энергетических объектов из-за повреждений "Северных потоков".

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