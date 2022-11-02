Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .

Британская разведка обращает внимание, что владелец российской частной военной компании Вагнера Евгений Пригожин осенью наконец-то признал, что он связан с наемниками, и был более откровенным в своих публичных заявлениях. Вероятно, таким образом он пытается повысить свой авторитет в российской системе национальной безопасности.

Между тем, 23 октября он заявил, что наемники в районе Бахмута Донецкой области продвигаются на 100-200 м в день, что, по его словам, якобы является "нормальным явлением для современной войны".

"В соответствии с военной доктриной российские военные должны продвигаться на 30 км или более в день. А в феврале они планировали в течение месяца прорваться через Украину на 1000 км. На самом же деле в сентябре украинские войска продвигались более чем на 20 км в день", - констатировали в британской разведке.

29 октября Институт изучения войны пришел к выводу, что заявления россиян об успехах в районе Бахмута в Донецкой области не соответствуют действительности.

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