Британская разведка: потепление и бездорожье осложнят наступательные действия вблизи Бахмута
Аналитики разведки Великобритании утверждают, что теплые погодные условия повлекут за собой бездорожье и усложнят передвижение бронетехники у Бахмута, однако это на руку тем, кто в обороне
Об этом говорится в отчете минобороны Великобритании в твиттере.
Эксперты отметили, что пока украинские войска продолжают оборону Бахмута Донецкой области, повышение температуры сейчас провоцирует образование грязи и бездорожья, что ограничивает движение по пересеченной местности. Дневная температура почвы повысилась и сейчас значительно выше нуля. Прогнозируемое тепло еще больше снизит возможность такого движения.
Эти факторы, как говорится в тексте разведки, обычно обеспечивают определенное военное преимущество обороняющимся силам.
"Почти наверняка до конца марта передвижение по местности будет наихудшим. Это усложнит движение тяжелой бронетехники по бездорожью, особенно по пострадавшему от войны грунту в районе Бахмута", - подчеркнули специалисты.
- Напомним, спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил , что украинское командование не принимало решения отводить войска от Бахмута Донецкой области, но может это сделать для спасения жизней личного состава.
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