Об этом говорится в отчете минобороны Великобритании в твиттере.

Эксперты отметили, что пока украинские войска продолжают оборону Бахмута Донецкой области, повышение температуры сейчас провоцирует образование грязи и бездорожья, что ограничивает движение по пересеченной местности. Дневная температура почвы повысилась и сейчас значительно выше нуля. Прогнозируемое тепло еще больше снизит возможность такого движения.

Эти факторы, как говорится в тексте разведки, обычно обеспечивают определенное военное преимущество обороняющимся силам.

"Почти наверняка до конца марта передвижение по местности будет наихудшим. Это усложнит движение тяжелой бронетехники по бездорожью, особенно по пострадавшему от войны грунту в районе Бахмута", - подчеркнули специалисты.