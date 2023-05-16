Британская разведка подтвердила успехи Сил обороны Украины под Бахмутом
Силы обороны Украины достигли тактического прогресса в районе Бахмута, стабилизировали фланги и восстановили более безопасное использование ключевого пути снабжения города
Об этом пишет минобороны Британии в twitter .
Британские аналитики отмечают, что российские наемники из ПВК Вагнера продолжают продвигаться по центру Бахмута. Однако за последние четыре дня украинские силы достигли тактического прогресса и стабилизировали фланги в городе в свою пользу.
Кроме продвижения к югу от города, украинцы отодвинули российскую линию фронта к северо-западу от города. Вероятно, это позволило украинским силам восстановить более безопасное использование ключевого пути поставки – трассы 0506, соединяющей Бахмут и Часов Яр.
"Украина сдерживает продвижение России на западе от Бахмута по линии канала Северский Донецк-Донбасс и превращает водный путь в препятствие в рамках глубокой оборонительной полосы вокруг города Часов Яр", - подытожили в разведке Британии.
- 13 мая британская разведка сообщила , что подразделения 72-й отдельной мотострелковой бригады РФ хаотически отошли со своих позиций на южном фланге Бахмутского направления.
- 13 мая сообщалось, что украинские военные постепенно продвигаются по двум направлениям в пригороде Бахмута.
- Американский Институт изучения войны подтвердил, что Силы обороны уволили 16,85 кв. км в районе Бахмута Донецкой области.
- 15 мая командующий Сухопутными войсками Александр Сырский назвал продвижение украинских войск на Бахмутском направлении первым успехом наступательных действий.
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