Об этом пишет минобороны Британии в twitter .

Британские аналитики отмечают, что российские наемники из ПВК Вагнера продолжают продвигаться по центру Бахмута. Однако за последние четыре дня украинские силы достигли тактического прогресса и стабилизировали фланги в городе в свою пользу.

Кроме продвижения к югу от города, украинцы отодвинули российскую линию фронта к северо-западу от города. Вероятно, это позволило украинским силам восстановить более безопасное использование ключевого пути поставки – трассы 0506, соединяющей Бахмут и Часов Яр.

"Украина сдерживает продвижение России на западе от Бахмута по линии канала Северский Донецк-Донбасс и превращает водный путь в препятствие в рамках глубокой оборонительной полосы вокруг города Часов Яр", - подытожили в разведке Британии.